Detalles Publicado el Miércoles, 14 Marzo 2018

El mundo entero está enfrentando una nueva problemática como es la reintroducción de algunas enfermedades que habíamos pensado haber logrado combatirlas, como es el caso del sarampión, manifestó la ministra de Salud Verónica Espinosa. En ese sentido, destacó la importancia de la vacunación como pilar fundamental preventivo y que se va a tener que ampliar de manera significativa.

En otro punto, se pronunció sobre las deudas que mantiene el Ministerio de Salud reiterando que no mantienen ninguna con los prestadores de servicios y que incluso, en lo que va de año, se han pagado las cuentas que fueron presentadas con su respectiva documentación el mes enero.

Asegura que no se ha dado la situación de deuda con la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Solca porque no se han vencido los tiempos o estos no han presentado los documentos necesarios para su pago, por lo que estas se encuentra en auditoría. "Entregar recursos sin justificativos, sin los debidos cumplimientos, se llama injustificar el gasto público", asegura.

"Existen los recursos, existen los procedimientos y existe la normativa legal que los prestadores conocen y debe cumplirse", reiteró.

Sobre el problema de la judicialización, asegura que responde a aspectos con la introducción de medicamentos que tiene poca evidencia científica en el mundo y por eso no se distribuyen en el país.