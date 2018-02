Berenice Cordero, encargada del MIES

Detalles Publicado el Jueves, 15 Febrero 2018

Encuestas revelan que una de cada 6 mujeres ecuatorianas han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y que apenas el 37% de las víctimas dio aviso del abuso inmediatamente o poco tiempo después mientras que el 63% nunca dio aviso o lo hizo mucho tiempo después, por eso es importante la aprobación mediante consulta popular la no prescripción de los delitos sexuales de manera que víctima pueda tener derecho a tiempo para procesar y recibir una restitución o reparación, afirmó la ministra de Inclusión Económica y Social (MIES), Lourdes Berenice Cordero.

La funcionaria agrega que el 35% de las mujeres declara que el abuso se dio por un familiar y la principal causa para la no denuncia fue la amenaza o miedo a las represalías por parte del abusador, así como el temor a no ser creída, por lo que desde el MIES trabajan para promover la educación familiar en las escuelas de manera que se "rompa" el secretismo sobre el tema, tomando en cuenta -además- que estudios han demostrado que algunas víctimas no han sabido identificar si han sido violentadas por la naturalización en la sociedad ecuatoriana. (PMB)