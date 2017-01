Afectados por sismo continúan sin ayuda ayuda

Diario La Hora de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 08 Enero 2017

Unas 5.768 personas damnificadas, pertenecientes a 1.464 familias, aún permanecen en albergues, según datos oficiales, tras el terremoto que azotó a Manabí y Esmeraldas en abril pasado, y la ayuda ofrecida por el Gobierno aún no llega a todos, especialmente en la zona rural.





De eso dan cuenta moradores de Bellavista y Don Juan, dos recintos ubicados a unos 20 minutos del centro poblado de Jama, que tienen que ingeniárselas para sobrevivir luego de haber perdido sus bienes producto del sismo.

“Estamos desamparados”, dice Davis Aveiga, de 36 años, y asevera que a pesar de constar en el Registro Único de Damnificados (RUD) hasta ahora no se ha podido beneficiar de ningún tipo de bonos.

Su esposa, Martha, está a punto de dar a luz a su primer hijo y a él lo que percibe como jornalero apenas le alcanza para poder sobrevivir. De nada le ha servido, dice, acudir por varias ocasiones al Ministerio de Inclusión Social (MIES) o a otras dependencias gubernamentales.Unas 5.768 personas damnificadas, pertenecientes a 1.464 familias, aún permanecen en albergues, según datos oficiales, tras el terremoto que azotó a Manabí y Esmeraldas en abril pasado, y la ayuda ofrecida por el Gobierno aún no llega a todos, especialmente en la zona rural.





De eso dan cuenta moradores de Bellavista y Don Juan, dos recintos ubicados a unos 20 minutos del centro poblado de Jama, que tienen que ingeniárselas para sobrevivir luego de haber perdido sus bienes producto del sismo.

“Estamos desamparados”, dice Davis Aveiga, de 36 años, y asevera que a pesar de constar en el Registro Único de Damnificados (RUD) hasta ahora no se ha podido beneficiar de ningún tipo de bonos.

Su esposa, Martha, está a punto de dar a luz a su primer hijo y a él lo que percibe como jornalero apenas le alcanza para poder sobrevivir. De nada le ha servido, dice, acudir por varias ocasiones al Ministerio de Inclusión Social (MIES) o a otras dependencias gubernamentales.

‘No se ve ayuda gubernamental’

Una realidad similar afronta Jaime Valdez, de 40 años, y su esposa que también está en etapa de gestación. “Por acá no se ve la ayuda del Gobierno”, indica el hombre que no encuentra trabajo como electricista residencial.

Él y su familia estuvieron hasta hace tres meses en el albergue de Bellavista, pero asegura que unos funcionarios lo convencieron para que firme un formulario en el que expresaba su voluntad de dejar este lugar a cambio de un bono de acogida.

Sin embargo, hasta ahora no ha podido obtener el beneficio. Y al no poder regresar al refugio no ha tenido más opción que mudarse a la casa de su madre, pese a que la vivienda presenta graves daños por el movimiento telúrico.



Incertidumbre

“Todavía en este pueblo no ha habido trabajos de reconstrucción por parte del Estado. En el tema de familias acogientes, de igual manera, no pasa nada”, agrega Fabián Valdez, que a diferencia de Jaime y Davis, aún sigue en un albergue.

Reconoció que por esta situación “las familias están desesperadas, ya que no saben qué es lo que vendrá en el futuro”. Además, les genera incertidumbre el anuncio de que se unificarán los dos albergues que hay en la zona, algo con lo que no están de acuerdo.

“Acá no es que estamos acostumbrados a que nos regalen todo, no. El único fin de mantenernos todavía en el albergue es porque queremos que el Estado se haga responsable de lo que le corresponde porque, al fin y al cabo, en la televisión dice una cosa y acá a nosotros nos pasa otra”, dijo. (RVD)

La respuesta oficial



La titular del MIES, Lídice Larrea, sin embargo, manifestó que todo responde a una planificación que también se coordina con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) para la entrega de nuevas casas a los damnificados.

“Hay una planificación hasta el mes de marzo o abril para la entrega de estas viviendas y los albergues que son pequeños deben ser totalmente unificados con otros. Por ejemplo, en el caso de Jama nosotros tenemos cuatro albergues, de los cuales deberían quedar dos”, dijo.

La funcionaria aseveró en una rueda de prensa que la idea es “optimizar recursos y, sobre todo, esfuerzos. Está dentro de la planificación. Yo creería que al finalizar el Gobierno (en mayo), nosotros estaríamos ya con albergues cerrados”, afirmó.

El Dato

Se prepara para visitar varios países antes de finalizar su mandato.

El tema de los bonos

La ayuda en ejecución

De acuerdo con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Jama es el cantón manabita con más albergues que siguen operativos: son 4, seguido de Pedernales, con 3, San Vicente con 2 y Sucre con igual número.

Portoviejo, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jaramijó y Manta cuentan con uno en cada cantón. En tanto que en Esmeraldas funcionan 6, de los cuales 5 están en Muisne, uno en Eloy Alfaro y otro en Atacames. Lo que daba un total de 24 hasta finales de diciembre.

La fuente agregó que hasta el último mes del año se habían entregado 18.076 bonos de acogida y alimentos, 20.178 de solo alimentos y 2.879 para alquiler y alimentos. Mientras que para la construcción o reparación de viviendas se encuentran en ejecución 33.418 bonos que corresponden a unas 5.768 personas damnificadas, pertenecientes a 1.464 familias, aún permanecen en albergues, según datos oficiales, tras el terremoto que azotó a Manabí y Esmeraldas en abril pasado, y la ayuda ofrecida por el Gobierno aún no llega a todos, especialmente en la zona rural.

0 0 0 s2smodern

powered by social2s