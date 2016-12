Ricaurte: ‘Era un secreto a voces que se le iba a dar la construcción del Metro de Quito a Acciona-Odebrecht’

Exalcalde asegura que hubo mucha gente detrás de este acuerdo

Martes, 27 Diciembre 2016

El exconcejal Antonio Ricaurte se pronunció sobre el caso Odebrecht y las repercusiones a varias obras de la ciudad que impulsa o realizó la firma brasileña, en especial al Metro de Quito, obra que no se ha paralizado y que no debería hacerselo mientras no exista información fehaciente que demuestre algún tipo de corrupción, según indicó.

Ricaurte, sin embargo, sí recordó que un año antes del inicio de las obras denunció que el costo del Metro iba a ser de más de 1500 millones de dólares, además de indicar que “era un secreto a voces” que se le iba a entregar la construcción del Metro al consorcio Acciona-Odebrecht, ya que “se sabía quién estaba detrás del deseo de que las empresas ganen”. (SB/Telerama)

