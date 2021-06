1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 25 Junio 2021

Esteban Ortiz, salubrista, a propósito del ausentismo en los centros de vacunación, dijo que mucha gente no acude a inocularse por la desinformación existente, también porque prefiere una determinada marca de vacuna. "Si una persona no se vacuna, entonces no está asumiendo la responsabilidad de un ciudadano ni está consciente de lo que ha pasado durante más de un año de pandemia". (jtr)

Fuente: Teleamazonas