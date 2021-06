1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 21 Junio 2021

Enrique Ayala, fundador de la Universidad Andina Simón Bolívar, dijo que la educación en el país no ofrece alternativas. "El Gobierno ha dado un paso adelante, pero me parece que aún no tiene clara su propuesta, se ve la intención de modificar ese ignominioso examen de ingreso de hora y media en donde se juega la vida los estudiantes bachilleres, que corren el riesgo de no ser recibidos, estudiar lo que no quieren o ir a una ciudad donde no viven".

Según el académico, se requiere una reforma radical en la educación superior, fundamentalmente porque la concepción de la ley es antidemocrática, vinculada a la manipulación del Ejecutivo, las universidades, escuelas politécnicas y los institutos no están representados en el organismo que los gobierna. También porque restringe el ingreso a la universidad pública. (jtr)

Fuente: Ecuavisa

