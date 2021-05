1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 28 Mayo 2021

Paúl Granda, extitular del Directorio del IESS, a propósito de la vinculación en la venta ilegal de medicinas del IESS, aclaró que el caso en el cual está vinculado tiene que ver con convenios de pagos que se suscribieron entre abril del 2016 y octubre del 2018, esto es antes de que llegue a la presidencia del Consejo Directivo del Iess. Es imposible que yo haya participado dentro de esos procesos porque no era directivo del Iess. "Alguien me dijo después de revisar el proceso que yo era un trofeo político, un cabeza de turco, chivo expiatorio".

Según Granda, no existen elementos, no hay elementos probatorios, y eso se ha demostrado. "Me vincularon, me acusaron sin pruebas, y me están llevando a juicio". (jtr)

Fuente: Telerama

