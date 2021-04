1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 19 Abril 2021

Para el médico intensivista, Marcelo Castillo, lo que hoy se está viendo en el país con el COVID-19 hace que los doctores recuerden lo vivido al inicio de la pandemia. Y es que, después de un año, se está ante un aumento sostenido de casos, las camas son insuficientes al igual que empieza a flaquear la cadena de insumos, sin considerar que el personal sanitario está cansado.

Aún no estamos en la misma situación del 2020, pero estamos rumbo a ello si es que no se controla la propagación del virus, dijo al afirmar que es posible que las variantes jueguen un papel en el comportamiento actual de la enfermedad pero no se puede sostener que es determinante porque se sigue viendo mucha desobediencia por parte de la población.

El comportamiento del coronavirus está siendo un poquito más agresivo, lo que quiere decir que avanza más rápido hacia un daño pulmonar, pero al principio la sintomatología sigue siendo la misma e incluso muchos la confunden con dengue.

El experto manifestó además que el hisopado es el método más efectivo para diagnosticar la enfermedad, en tanto exhorta a las personas a no realizarse las pruebas rápidas. (PMB)

