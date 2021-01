Comentario

Detalles Publicado el Miércoles, 20 Enero 2021

El periodista Carlos Vera, director del programa "Al Día", recordó que Rafael Correa estuvo en el poder y no terminamos como Venezuela, pero empezamos ese camino y lo cortamos, "me incluyo con orgullo", en plural. ¿Quiénes lo cortaron? Primero, la dolarización, ahora vende la idea de una desdolarización buena. Segundo, las Fuerza Armadas comenzaron a ser ideologizadas, instrumentadas, pero no copadas. No ocurrió ese proceso. Tercero, el periodismo investigativo hizo mucho más que los medios convencionales para advertir el saqueo que se llevaba a cabo; Cuarto, hubo un precio del petróleo promedio de 100 dólares.

"Es cierto, en 10 años no tuvimos como Venezuela, fuimos en ese sentido, se quiso ir, pero hubo una cantidad impresionante de ecuatorianos que le pusieron freno a eso".

Vera instó a que esos valientes, esos democráticas, no pueden parar de luchar, porque esta es una lucha interminable. (jtr)

