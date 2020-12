El Universo de Guayaquil

Miércoles, 23 Diciembre 2020

Fue su última entrevista. Al salir del medio de comunicación digital Aldia.com recibió varios disparos por parte de sujetos desconocidos que se movilizaban en una moto sin placa.

Su cuerpo no soportó. Los médicos del hospital del IESS de Quevedo, hasta donde fue llevado en el balde de una camioneta, solo confirmaron su muerte. Ocurrió la noche del lunes 21. La víctima fue Patricio Mendoza Palma, el Cholo Mendoza, como le decían, un conocido político de la provincia de Los Ríos, candidato a asambleísta provincial por el movimiento Avanza (lista 8).

Antes de su asesinato, al estilo sicariato, Mendoza hizo —en la entrevista al medio digital— denuncias relacionadas con supuestos casos de corrupción en Los Ríos.

Testigos relataron que el empresario riosense iba a abordar su vehículo cuando uno de los sujetos se le acercó y le disparó a quemarropa.

Agentes de Criminalística de Quevedo recogieron cerca de 20 indicios balísticos que servirán de pruebas. La autopsia reveló que Mendoza recibió tres impactos de bala, uno de estos en la cabeza.

Su sepelio se realizó este martes, a las 13:00, en el cementerio general del cantón Buena Fe.

En la entrevista, que comenzó cerca de las 20:00, involucró a varios políticos de Los Ríos en las denuncias que hizo sobre supuestos casos de corrupción en varias sedes de instituciones del Estado.

Uno de los temas tenía relación con la eliminación del permiso de Cuenta Propia.

"No existe ninguna eliminación del permiso de Cuenta Propia, porque en la nueva Ley de Tránsito, en el segundo informe, la Asamblea Nacional deberá tratar ese tema para que la competencia de Cuenta Propia la asuman los GAD del país (…). Esas leyes no deben existir, porque solo sirven para extorsionar a la gente. Hay que pedirle al nuevo presidente de la República que no reparta las instituciones del Estado a los asambleístas", manifestó Mendoza.

También habló de la denuncia que interpuso hace unas semanas ante el Tribunal Contencioso Electoral sobre una supuesta injerencia de la Prefectura de Los Ríos en proselitismo político, usando bienes públicos para presuntamente favorecer a candidatos riosenses a asambleístas del Partido Social Cristiano.

"El próximo 28 de diciembre es la audiencia con el juez ponente para definir si existe o no la infracción electoral, que tiene entre una de sus sanciones la destitución del funcionario (…), el proceso culmina más o menos el 15 de enero del 2021, ahí se define todo, porque está debidamente documentado. Yo no le tengo miedo a nadie y peor a políticos sinvergüenzas, sí confío en la justicia y defenderé hasta las últimas consecuencias a mi provincia", dijo, al aire, Mendoza.

En su momento, el prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, rechazó las acusaciones que fueron interpuestas en su contra en el TCE. "La denuncia carece de fundamentos legales, lo único que existe es un trasfondo político para afectar mi imagen", había señalado Terán.

El Cholo también habló de la concesión de la ampliación de la E25, tramo Buena Fe-Santo Domingo, y aseguró que una entidad estatal de la provincia estaría tratando de sobornar a los contratistas para tener injerencia en esa obra.

Sobre su muerte

Verónica Herrera, la suplente del candidato Mendoza, expresó que al parecer la muerte de su amigo tiene tintes políticos. "La provincia de Los Ríos está bañada en sangre, no podemos ejercer la democracia, la libre expresión. Patricio muere haciendo política y de la buena, desde hace varios días viene denunciado actos de corrupción que a muchos políticos no les interesaba que salgan a la luz. Fueron más de 26 años en los que el Cholo trabajó por su gente a través de la política y como empresario de Los Ríos. Pedimos que su muerte no quede impune", expuso.

La Policía investiga el caso y hasta el cierre de esta edición no se tenía pistas de los individuos que participaron en el crimen del político. Los uniformados analizaban los videos de las cámaras de vigilancia que registraron el hecho violento.

Patricio Arguello, jefe del Distrito Quevedo-Mocache, dijo que fueron más de 20 los indicios balísticos hallados en el lugar del crimen, pero que solo fueron nueves los casquillos recogidos.

El jefe policial contó que los sicarios se movilizaban en dos motocicletas y un vehículo, tipo camioneta, pero que no se puede adelantar datos obtenidos para no entorpecer las investigaciones.

"El político se movilizaba solo en su vehículo, esto fue aprovechado por los sicarios. No se tiene claro cuántas personas están involucradas en la muerte del empresario. Junto a la Fiscalía se trabaja en la toma de versiones de testigos y de otras personas para esclarecer el hecho violento", dijo Arguello.

Joffre Patricio Mendoza Palma, de 55 años, fue alcalde del cantón Buena Fe durante dos períodos consecutivos (1996-2000 y 2001-2006). También se desempeñó como legislador (2006 y 2017).

Se postuló dos veces como candidato a la prefectura de Los Ríos, sin obtener la victoria. Su última candidatura a la prefectura fue en 2017, quedando en segundo lugar.

Tras el crimen de Patricio Mendoza hubo otro asesinato, también al estilo sicariato. Fue el de Enrique Loza, más conocido como Pimienta, quien recibió al menos ocho tiros en el sector Playa Grande, en la parroquia Nicolás Infante Díaz de Quevedo.

Sobre este caso, el jefe de la Policía de Quevedo, Patricio Argüello, descartó una relación con la muerte del político, pues se rumoraba que era uno de los sicarios. En lo que va de este 2020 se han registrado 35 muertes violentas en Quevedo. En el 2019 hubo 29. (I)

