Detalles Publicado el Viernes, 18 Diciembre 2020

"En el 2018, 1.500 ecuatorianos no regresaron de sus vacaciones de México; en el 2019 esa cifra subió a más de 8.000". Así grafica William Murillo, representante de Migrantes en EEUU, la dramática situación de los ecuatorianos que buscan mejores días en otro país. Refirió que los migrantes no quieren ser vistos como remesas, pues detrás de ese esfuerzo hay un enorme sacrifico humano. En el 2019 los migrantes generaron 3.300 millones de dólares, pese a ello no hay un dólar ni propuesta de Estado a favor de los migrantes.

México eliminó las visas a ecuatorianos en el 2018.

Según declaraciones del viceministro de Movilidad Humana, hace dos semanas, serían 31.000 ecuatorianos los que no han regresado de vacaciones. Ya para febrero del presente año había más de 2.000 ecuatorianos que no regresaron de vacaciones.

Recordó que se tienen registro de 133 ecuatorianos desaparecidos en los últimos años. Hizo un reclamo a la Cancillería para que se repatrien los cuerpos de compatriotas que están desde febrero en las morgues mexicanas y de EEUU.

También dijo que le queda un sabor agridulce las últimas reformas a la Ley de Movilidad, pues hay muchas disposiciones que no son compatibles con la realidad de los migrantes. (jtr)

