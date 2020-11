La Hora de Quito

Viernes, 27 Noviembre 2020

Juan Sarmiento es periodista desde hace más de 15 años. Su medio virtual, ‘Tendencia Digital’, se ha convertido en referente de la provincia del Napo.

En julio, Sarmiento criticó el mal manejo de la crisis sanitaria por Covid-19 del exgobernador de Napo, Patricio Espíndola. Los cuestionamientos eran por la falta de comunicación sobre la situación sanitaria, la ambigüedad de las cifras y la falta de insumos de bioseguridad.

Para sorpresa del periodista -quien en conversación con LA HORA, relata que tenía una amistad con Espíndola antes de ser nombrado Gobernador- los criterios hechos en su programa lo condenarían a la cárcel.

Denuncia

El 30 de julio de este año, el entonces Gobernador presentó una querella en contra del periodista por daño moral, daño a la dignidad del hombre y daño emocional por la emisión de críticas mediante redes sociales.

El 12 de octubre, la Unidad Judicial Penal de Garantías Penales de Napo declaró la responsabilidad penal de Sarmiento en la contravención de cuarta clase, establecida en el Art. 396 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establece: “Será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días: 1. La persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra”.

Esta sentencia fue apelada por el periodista Sarmiento ante la Corte Provincial de Justicia de Napo. El recurso fue rechazado y se procedió a ratificar la sentencia emitida, condenando al periodista a 10 días de prisión, al pago del 25% de una Remuneración Básica Unificada ($100) y a pedir disculpas públicas al exgobernador.

Sarmiento señala que con el fallo de la Corte Provincial del Napo, no hay más que esperar el ejecútese de la orden de prisión para que el exgobernador saque la boleta de captura.

“No hay nada más que hacer, porque la Corte Provincial era el último recurso que tenía, ya que se me demandó por la vía penal y fue un solo juez el que dictó sentencia”, reitera Sarmiento.

Organizaciones se pronuncian

Fundamedios solicitó ayuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de un formulario respectivo, un escrito específico y 5 documentos anexos. Fundamedios argumentó que en este caso se cumplen los tres criterios de consideración en torno a las medidas cautelares, los cuales son: la gravedad de la situación; urgencia de la situación y el daño irreparable.

Sarmiento señala que todo esto lo analiza también su defensa, pero es cauto sobre el tema para evitar ‘entorpecer’ el proceso. Lo que sí detalla es que no se cumplió el debido proceso ya que el juzgamiento se realizó en base a una sola prueba únicamente firmada por notario de Archidona.

“Tampoco se cumplió con las reglas de cómo materializar en documentos físicos lo que está en plataformas digitales”, añade.

Se siente inseguro

Sarmiento señala que la siguiente instancia será la emisión de boleta de captura para que la Policía pueda llevarlo hasta el Centro de Rehabilitación Social de Archidona.

Si eso ocurre, el periodista dice que su vida corre peligro, pues varios presos por delitos de alto impacto (violación, tráfico de drogas, entre otros) fueron denunciador por él. “Ya me han llegado voces de que ahí en la cárcel me están esperando y no precisamente para darme la bienvenida”. (AVV)

“Ya me han llegado voces de que ahí en la cárcel me están esperando y no precisamente para darme la bienvenida. Ese es mi temor y el de mi familia”, Juan Sarmiento, periodista ecuatoriano.

‘La libertad de expresión solo es un discurso’

El caso del periodista Juan Sarmiento es el claro ejemplo de que “no siempre las palabras van acompañadas de buenas acciones”, dice Mauricio Alarcón, miembro de la Red de Periodistas Libres.

Sarmiento podría ir a la cárcel por criticar el accionar del exgobernador del Napo, Patricio Espíndola. Pero este no es un hecho aislado dentro del Gobierno de Lenín Moreno, que en reiteradas ocasiones ha dicho estar a favor de la libertad de expresión señalando que en el régimen pasado (Rafael Correa) esto no ocurría.

Lo que sucede en el país

Para Alarcón, el accionar estatal demuestra que la libertad de expresión no es más que un discurso. “Los derechos no se garantizan con acciones mediáticas. Si bien es cierto que el Gobierno promovió la reforma a la Ley de Comunicación (…) muy bonito, pero el Ejecutivo tuvo que ver con la denuncia que se presentó contra el presidente de la Cámara de Comercio de Quito (Patricio Alarcón)”.

Alarcón fue demandado por el directorio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), por el presunto delito de difusión de información circulación restringida, luego de que este publicó, a través de su cuenta de Twitter, las principales cifras de la Encuesta de Empleo, con corte al 30 de junio 2020.

Otro ejemplo corresponde al portal periodístico 4Pelagatos que denunció, en febrero de este año, que la Presidencia presentó una demanda ante autoridades de Holanda, donde se aloja el servidor de su sitio web, por el uso de una fotografía del presidente Lenín Moreno.

Acción política

El lunes, Moreno pidió la renuncia del Gobernador del Napo. Alarcón lo califica como una acción política que no evita que Sarmiento tenga una sentencia en firme.

Alarcón detalla que hay una violación a los compromisos internacionales del Estado ecuatoriano de despenalizar la expresión y la opinión. (AVV)

