Detalles Publicado el Jueves, 22 Octubre 2020

María Cristina Kronfle, exasambleísta, refirió que los derechos de las personas con discapacidad "fueron ganados a pulso", pero el problema no es ese, no son los derechos ni la ley, es la gente que pretende hacerse pasar por personas con discapacidad a sabiendas de que no la tienen.

Sobre la lista de ex y asambleístas que tiene carné de discapacidad, en la que se la incluye, dijo que sí está enterada, pero que su discapacidad (93 %) es probada y notoria, por eso no le preocupa de ninguna manera. Además, que teniendo ella el carné no ha importado vehículos con exenciones tributarias.

Explicó que no lo ha tomado a mal porque sí hay otros que tienen que rendir cuentas del por qué tienen carné. Ya sabemos quién es quién en esta historia. (jtr)

