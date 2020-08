1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 06 Agosto 2020

Edmundo Moncayo, director del Servicio de atención Integral de las personas Privadas de la Libertad, al comentar sobre la última balacera en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, en la que fallecieron 11 personas y hubo 15 heridos, cree que las armas usadas en el incidente fueron ingresadas al centro carcelario con anterioridad y fraguando tiempo atrás.

De los once fallecidos, uno no corresponde a la balacera, su muerte no fue dentro de la Penitenciaría, se dio en otro hecho, "creemos que los fallecidos pertenecen a una de las organizaciones delictivas de que se están hablando". (jtr)

Fuente: Video/Ecuador Tv