Debate en Políticamente Correcto

Domingo, 19 Julio 2020

Se han destinado millones de recursos para la creación de una vacuna contra el coronavirus, pero ¿qué tan cerca estamos de conseguirla?.

Para hablar del tema participaron en el programa Políticamente Correcto, transmitido por Ecuavisa, el PhD en Genómica Paúl Cárdenas junto a la salubrista Ángela León Cáceres y el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios.

Al iniciar el diálogo Cárdenas manifestó que lo seguro es que probablemente se verá un aumento de casos por COVID-19 sin un descenso marcado; es decir, el aumento será constante durante los próximos meses. En ese sentido, considera que Guayaquil puede tener una segunda ola de contagios y en Quito o Cuenca un aumento sostenido de casos y fallecidos.

Explica que mientras no haya una vacuna, la gente no puede confiarse ni relajarse, porque la única manera de no contagiarse es el distanciamiento social.

Para complementar, la salubrista afirmó que si Quito no aumenta el número de pruebas para rastreo de casos habrá nuevas olas de contagios y resaltó que no existe fármaco ni tratamiento comprobado para tratar el COVID-19. Explica que el uso de la Dextametasona o el Remdisivir es promisorio, pero no concluyente.

Además, actualmente tampoco existen estudios concluyentes sobre la inmunidad en relación a la enfermedad, no hay nada definitivo que nos asegure que si hay o no inmunidad en los pacientes convalecientes. Y hay que tomar en cuenta que es un nuevo virus y todas las investigaciones toman tiempo, incluso existen enfermedades que se han estudiado por años para poder descifrarlas.

Por su parte, Palacios sostuvo que incremento de casos se ha dado porque la primera fase exitosa de contención no era sostenible en el tiempo por la compleja economía del país, era necesario iniciar una reactivación. A su juicio, no fue apresurado el confinamiento porque sirvió para educarse y permitió que el contagio se controle mejor.

Ante esto, Cárdenas dijo que el mínimo descuido puede ser la causa de un contagio e informó que el mal uso de la mascarilla, ir a lugares cerrados y recibir visitas son considerados descuidos. Sobre la llegada de una vacuna, informó que está podría darse a finales de año cuando termine la fase 4 de la desarrollada por la Universidad de Oxford. Además, explica que esta vacuna daría inmunidad por seis o doces meses, por lo que el desafío será distribuirla en todo el país, para lo que deberá combatirse la seudociencia y alentar un programa masivo de vacunación.

Por lo que Palacios reiteró que mientras llega la vacuna a Ecuador, las únicas armas que tenemos son el distanciamiento social, el lavado de manos y la mascarilla. Hasta ahora, agregó, el Gobierno Central no creado un espacio para hablar del acceso universal a la vacuna en el país. (PMB)

