Detalles Publicado el Martes, 14 Julio 2020

Julieta Sagnay, doctora, ha identificado a la persona que vendía la ampolla de Actemra a personas que padecían cvid-19. Sagnay señala a Abraham Muñoz como la persona que ofrecía en las redes sociales el medicamento, era la misma persona que tenía entre sus contactos.

Dice que lo reconoció por las fotos que la Policía y los medios de comunicación publicaron de él a raíz de que fue detenido por la venta se medicina donada al Iess.

Según Sagnay, esto no se trata solo del dinero, porque muchos familiares hicieron el sacrificio de adquirir el medicamento que perdió su efecto molecular por no estar a una temperatura adecuada. "No solo es el hurto, la comercialización, delincuencia social sino de las vidas que se perdieron por una negligencia terrible del sistema en general".

La ampolla con un precio de venta de 200 dólares cada una era vendida entre 1.000 y 2.000 dólares. (jtr)