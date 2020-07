1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 06 Julio 2020

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, manifestó que no se puede bajar la guardia tras 113 días de confinamiento para que venga otra ola de contagios. Citó como un éxito que este momento en el Hospital del Guasmo, en el suroeste de Guayaquil, no se tenga ninguna cama de hospitalización en cuidados intensivos con pacientes covid. "Es o no un éxito", apostilló el ministro.

"Volver a rojo es una tontería, una bobería, si tenemos todo el Ecuador, o muchos sectores en amarillo y en verde", hay que buscar el balance entre la salud del pueblo y la economía.

Refirió que el control de la pandemia no se la puede hacer desde los hospitales, replicó el ministro a las declaraciones del presidente de la Federación Médica Ecuatoriana que cuestiona la atención médica en la capital.

En la capital hay 700 camas, y 90 pacientes esperando ser atendidos en Quito, en unidades de cuidados intensivos se tienen 252 camas. Los pacientes no esperan en las afueras de los hospitales, son trasladados en las ambulancias y atendidos de manera adecuada en las unidades de hospitalización. (jtr)

Fuente: Video/Ecuavisa