1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 01 Junio 2020

Miltón Luna, coordinador del Contrato Social por la Educación, considera que los niños son el eslabón más débil durante esta pandemia, ya que son quienes reciben las peores consecuencias en cuanto a educación, salud y servicios.

A su juicio, alrededor del 60% de los estudiantes no tienen acceso a conectividad o no cuentan con equipos tecnológicos. Además, recuerda que el sistema está diseñado para la presencialidad por lo que los docentes no se estaban preparados para la educación online y el impacto se medirá en el aprendizaje del alumno.

Apuesta, por otro lado, que el Gobierno busque de invertir en educación porque hay que también salvar la matrícula. (PMB)