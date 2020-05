1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 11 Mayo 2020

Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del Iess, al comentar las distintas denuncias de corrupción en el sistema de contratación de insumos médicos del IESS, refirió que "Los recursos del IESS no pueden estar despilfarrados por cuatro mañosos en la mitad de una pandemia, no es posible que se quieran convertir multimillonarios, simplemente no es aceptable".

El flamante funcionario dijo que uno de los primeros pasos dados es concretar procesos de compra de transparentes y cambiar los sistemas de control. También dijo que ha pedido todos los contratos de compra que se han dado durante la emergencia, ya hay un equipo de trabajo dedicado a ese tema. (jtr)

Fuente: Video/Ecuador Tv