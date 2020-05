1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 01 Mayo 2020

El investigador científico, Marcelo Lillo Zúñiga, habló sobre el uso del dióxido de cloro para curar el COVID-19 y que en su caso como paciente diabético le funcionó para curarse en 4 días de un mal que le aquejaba.

Para que el banano llegue bien a puerto hay que tratarlo con esta sustancia, pero el especialista no se atreve a decir si es tóxico o no; sin embargo, pide no satanizar ningún tratamiento.

Manifestó que el dióxido de cloro no curaría el coronavirus pero sí ayudaría a atenuar los síntomas para evitar una complicación respiratoria.

Además, explicó cómo preparar el producto y consumirlo. (PMB)