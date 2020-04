1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 29 Abril 2020

El científico suizo, Andreas Kalcker, promueve el uso del dióxido de cloro para enfrentar al coronavirus.

Sostiene que lleva 13 años usando este sustancia y ha sido patentada, por tal motivo realizó ensayos en 104 personas con COVID-19 y estas registraron una recuperación del 97% al cuarto día.

El uso bebible (del dióxido de cloro) lo usaron en Italia en un caso severo de un paciente de 82 años y en otros 17 casos más, mientras que un médico probó con una persona en Guayaquil y el resultado -al igual que todos- fue exitoso.

"He sido muy criticado, pero llevo trabajando 13 años con esto y puedo decir que no es una sustancia tóxica", manifestó al decir que no es lejía como muchos han aseverado.

Asegura que tanto los médicos que lo utilizan, como los pacientes a quienes se les ha suministrado, están "contentos". Pero no se puede tomar el dióxido de cloro sin que un médico lo controle, concluyó. (PMB)