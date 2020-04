1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 26 Abril 2020

Del 12 de marzo al 25 de abril el ECU 911 ha recibido un millón 636.000 alertas a través de la línea única para emergencias, lo que representa un incremento del 3,8% respecto al mismo periodo del año pasado, informó el director del organismo Juan Zapata.

Los centros donde existe mayor número de alertas son Guayas y Pichincha que representan el 48% del total nacional. Lastimosamente, dijo, el mal uso de la línea es reiterativo ya que existe el 47% que representa un costo de cerca de un millón de dólares.

Mediante las cámaras de videovigilancia se han identificado un total de 23.369 alertas por aglomeraciones en Quito, Guayaquil, Ambato y Babahoyo. Además, se han recibido 10.695 emergencias relacionadas con violencia intrafamiliar, que representa 243 diarias.

En cuanto a llamadas para el levantamiento de cádaveres el 38,7% se ha concentrado en Guayaquil. Mientras que se ha recibido 37 reportes por estafa a nivel nacional.

No obstante, se ha registrado una reducción significativa del número de alertas en todas las provincias.

Por su parte, el viceministro de Salud, Xavier Solórzano, hizo énfasis la mañana de este domingo en que el plan para pasar al distanciamiento social el 4 de mayo de 2020 es de reapertura laboral y no social. Se abrirán ciertas actividades laborales como el comercio electrónico

Recordó a la población la necesidad del uso del tapabocas cuando se salga a lugares públicos, el lavado de manos constante, el uso de gel desinfectante y la desinfección de superficies.

“El comportamiento será muy diferente de ahora en adelante porque se deberá mantener con rigor el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones.”, manifestó al pedir a las personas a ser responsables con las medidas de restricción que seguirán vigentes porque la pandemia no será controlada en unas semanas, "demorará probablemente años".

No se puede bajar la guardia para no dar pie a un nuevo brote de contagios. "Quien no tenga la necesidad de salir debe quedarse en casa", concluyó el funcionario. (PMB)