Detalles Publicado el Lunes, 23 Marzo 2020

Sergio Mera, coordinador de la Zona 9 del Ministerio de Salud, refirió que en Quito el Ministerio ha venido trabajando de la mano con otras institiciones públicas y privadas para enfrentar el avance del COVID-19.

En Quito no hay un repunte significativo de la enfermedad, pero pidió no confiarse y acatar el aislamiento social, no saliendo de sus hogares. (jtr)

Fuente: Video/Ecuador Tv