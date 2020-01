1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 29 Enero 2020

José Sánchez, docente de Microbiología e Infectología de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), mencionó que al momento no hay una vacuna para combatir el coronavirus, pues el salto de especie de este virus en el 2002 fue del murciélago al ser humano; en el 2012 fue del camello al ser humano, en este último caso no aún no se tiene la certeza, pero se sospecha del murciélago. Esto hace que sea un virus nuevo y por tanto no exista un tratamiento específico.

El docente considera que las acciones adoptadas para tratar de contener, mitigar, la diseminación de este virus en el país son las adecuadas. (jtr)

Fuente: Video/Ecuador Tv