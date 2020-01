1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 20 Enero 2020

¿Se puede reprogramar el ADN? Para responderlo participó en el programa Veraz la creadora de la técnica PRI, Natalyia Muñoz, al decir que se puede alcanzar a través de la técnica de Programación y de Reprogramación Integral (PRI).

Explicó que la técnica consiste en un proceso que "nos libera de bloqueos y eleva nuestro nivel de conciencia. Nos permite transformar la vida. El objetivo es desarrollar la excelencia del ser, sacarle lo mejor para hacer. La técnica PRI nos da la herramientas para vivir de una manera más sana, más feliz, más ecuánime, siendo eficientes para el mundo".

Muñoz señala que el ADN establece nuestros patrones de conducta, nos programa en nuestra forma de actuar y de tomar decisiones. "Venimos programados desde antes de nacer y es posible modificar esto con la técnica PRI", dijo tras sostener que en un lapso de ocho meses ella se programó y sanó de un cáncer. "Pedí a mis células que regresaran a su estado natural".

La creadora empezó a escuchar su "voz interna". "Un ser humano tiene un cuerpo mental, uno emocional, uno físico y uno espiritual, que es el alma. Empecé a escucharme. Mi voz me decía que le pidiera a las células que regresaran a su posición original".

Cuando me enteré que tenía cáncer, Natalyia entró en pánico e inició el proceso de sanación. "Me dije ya no solo tienes un cáncer, ahora estás entrando en un estado de locura. No tenía otra opción más que entrar en conciencia conmigo misma".

Acerca de la técnica PRI, la creadora explicó que tardó quince años en perfeccionarla, cambio la impaciencia por entusiasmo. "Toda enfermedad tiene una raíz emocional. No hay una enfermedad física. La enfermedad es el efecto y la causa es un estímulo o una emoción. Al quitar el estímulo que hace que una célula entre en rebeldía, nos sanamos". Ahora, trabaja en 13 países.

Finalmente, expresó que es el momento de que, los que estén listos, pasen de la forma de aprendizaje a través del dolor y el sufrimiento, a hacerlo a través del amor y la alegría. (PMB)