Detalles Publicado el Jueves, 06 Diciembre 2018

La próstata es una glándula masculina que tiene una función básica en la reproducción humana, produce una sustancia que “licua un poco el semen” y permite que los espermatozoides viajen libremente y produzcan la concepción, explicó el urólogo Ricardo Camacho.

Pero con el paso de los años, este órgano se convierte en un problema de salud pública para el individuo mayor de 40 años, porque por lo menos uno de cada dos hombres tienen factores genéticos que pueden desarrollar cáncer prostático o hiperplasia prostática benigna.

Esta última se trata del crecimiento de la glándula que, desde el punto de vista funcional, provoca una serie de síntomas molestos, como el aumento de la frecuencia urinaria y la obstrucción del tracto urinario que podría dañar o comprometer la función del riñón. Esta patología es tratada ahora no con cirugía abierta, sino con láser de holmio, un procedimiento mínimamente invasivo, detalló el especialista de la clínica Metropolitana establecida en Ibarra (Imbabura).

Nuevo procedimiento

El láser de holmio, que desde hace tres años aproximadamente se ejecuta en la clínica Metropolitana y en el mundo desde hace 20 años, reemplaza la cirugía convencional, una operación abierta, con incisiones, mediante la cual se saca la parte central de la próstata que es la que crece y obstruye, para que el paciente pueda orinar nuevamente y que requiere varios días de hospitalización y mucho tiempo de recuperación.

Mientras que el nuevo procedimiento es mínimamente invasivo, sin incisiones y cortes, que al igual que una cirugía abierta, retira todo el tejido prostático a través del conducto transuretral. Esto también permite recoger muestras para su respectivo análisis histopatológico, con el fin de detectar un cáncer oculto, mencionó Camacho, quien agregó que con el láser de holmio se efectúan procedimientos en todos los tamaños de crecimiento prostático, a diferencia del láser verde, que se usa solo para grados uno y dos y sin la posibilidad de obtener material patológico para su investigación.

Este método reduce la estancia hospitalaria a 24 horas, nueve de cada 10 pacientes van a sus casas sin sondas y se reintegran a sus actividades diarias en aproximadamente dos semanas. Esos son algunos de los beneficios, puntualizó el experto.

Contribuye a detectar cáncer

“Lo que se busca es ser tan efectivo o mejor que la cirugía abierta, que no es mala y es por eso que las nuevas tecnologías compiten con ella, pero con más ventajas”, expresó Camacho.

Sin embargo, aclaró que el láser de holmio es usado solo en casos de hiperplasia prostática benigna y no en cáncer prostático. “No es una indicación primaria. Es otra enfermedad que tiene otras terapias. La mayoría de veces se plantea prostatectomías radicales, es decir, la extracción completa de la glándula”.

Pero debido a la posibilidad de realizar estudios del tejido prostático extraído, se ha conseguido descubrir “cáncer oculto” en pacientes que previamente no presentaban sospechas, no tenían datos patológicos ni elevaciones de antígeno prostático. Entonces, “esta ha sido una herramienta adicional que permite diagnosticar el cáncer en personas que no tenían sospechas”, apuntó.

Informó que también se usa en el tratamiento de tumores de vejiga y en la eliminación de las litiasis urinarias (cálculos), ya sea en vejiga o en el tracto urinario. (CM)

Función eréctil intacta

° El temor de los pacientes es tener problemas de erección luego de la cirugía, pero el procedimiento con láser de holmio no afecta a esa función, dijo el urólogo Ricardo Camacho.

Al actuar por vía mínimamente invasiva y transuretral, “no tocamos ni afectamos la zona de los nervios encargados de la función eréctil”. Esto admite mantener esa función e incluso puede llegar a mejorar, manifestó.

“Nosotros estamos obligados a tener al hombre en buenas condiciones y hay que mantener una función para la pareja”, aseguró. (LAHORA)