Detalles Publicado el Lunes, 20 Mayo 2019

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, informó este lunes 20 de mayo que entre sus prioridades está emprender la repavimentación de la capital, un plan que durará entre seis y siete meses por lo cual pidió a la ciudadanía que se sacrifique “un poquito”.

En una entrevista radial con Noti Mundo, el burgomaestre señaló -sin precisar la fecha del inicio de los trabajos, los sitios y el monto de la obra- que durante ese tiempo de repavimentación el pico y placa durará todo el día.

“Desde ya le digo al pueblo quiteño que seis, siete meses que durará esta etapa de repavimentación, posiblemente tengamos que pedirle a la ciudadanía que se pueda sacrificar un poquito. Solo por ese tiempo de repavimentación, mantener el pico y placa durante todo el día”.

Según el alcalde, una de las razones para adoptar la medida de prolongar el pico y placa es porque las calles estarán con maquinaria. “Se va a trabajar día y noche, fines de semana y feriados, no solamente el día, posiblemente se va a trabajar más la noche, más los feriados y más el fin de semana”, sostuvo.

“La ciudad va a estar repavimentándose y solamente por ese lapso de unos meses vamos a pedir a la ciudadanía que se mantenga el pico y placa durante todo el día para ayudar a la movilidad. Pero yo creo que después de esta repavimentación total de la ciudad capital vamos a tener la posibilidad de movernos de manera más eficiente”, aseguró el alcalde de Quito.

Al consultarle sobre una posible privatización del servicio de recolección de basura, Yunda respondió que “privatizar no es la palabra, hay que optimizarla, queremos llegar a ese momento en que ya la ciudadanía haga conciencia, y para ello se requiere de tecnología, contar con una flota de recolección. Privatizar los servicios no es mi punto de vista, pero si alcanzar una alianza público-privada, una concesión donde el Municipio no deja de ser propietario del servicio”. (El Comercio)