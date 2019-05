1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 20 Mayo 2019

Desde su despacho tiene una vista casi completa de la Plaza de la Independencia. Una bandera de la ciudad luce tras su escritorio, casi vacío por el poco tiempo que tiene ahí. Santiago Guarderas se define como un académico y jurista, y también “como un quiteño más”, aunque nació en Otavalo.

Fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y diputado por Pichincha en 2007.

A partir del 16 de mayo, cuando lo nombraron Vicealcalde, es el encargado de acompañar al Alcalde y al Concejo para trabajar por la ciudad estos cuatro años.

¿Cómo encuentra al Municipio que deja la administración anterior?

Quiero parafrasear al Presidente: La mesa no está servida. Hay una crisis económica. Los problemas de la ciudad son múltiples y se deben tomar acciones para volver al Quito seguro, limpio y con transporte público de calidad. La situación debemos manejarla con inteligencia pero con la premura que exige la ciudad.

Su predesesor decía que no se le encargaron funciones. ¿Ha conversado sobre el tema con el Alcalde?

Vamos a tener una conversación para ver cuáles son las funciones con las que yo podría aportar. Es importante destacar que mi elección no fue parte de un acuerdo previo. Como la ciudadanía lo conoce, el Alcalde, incluso, se abstuvo de votar en mi elección y en la conformación de comisiones.

Llegó al Concejo con el mismo movimiento el Alcalde. ​¿Coinciden en sus ideologías políticas?

Coincidimos en un proyecto de ciudad que elaboramos con Jorge Yunda. Ninguno de los dos somos adherentes ni afiliados del partido, solo fuimos auspiciados en un proyecto político. La visión a nivel nacional del partido es distinta, no necesariamente la del proyecto de Jorge Yunda.

¿Cuál es su ideología?

Humanista. Pensamos en el ser humano, en el quiteño. Quiero ser pragmático, quiero dar soluciones. La gente no está esperando que alguien sea de izquierda, extrema izquierda o derecha. Quiere soluciones prontas. Quiere que la basura se recoja, que Quito esté limpió. Por eso, más que hablar de ideologías del pasado, tenemos que pensar en quienes viven en Quito.

¿Cuál es su visión de Quito en cuatro años?

Quito como yo la vivía en mi juventud: un Quito grande, limpio, seguro. Un Quito donde podíamos salir a cualquier hora sin problemas. Un Quito alegre, que nos empoderaba. Antes nos sentíamos parte de la ciudad, nos sentíamos representados por autoridades honestas que trabajaban al servicio de la ciudad y no pensando cómo robarse el dinero de los quiteños.

¿Cómo conseguir ese Quito?

Con trabajo, decisión, voluntad y liderazgo. En la ciudad ha faltado liderazgo para tomar decisiones, que a veces pueden ser impopulares. Pero hay que tomarlas. Por ejemplo, temas tan neurálgicos como la tarifa de transporte. Aquí nos eligieron para dar respuestas a los problemas, no para ‘figuretear’ o ser el más simpático, o popular.

¿Cuál cree que es el principal problema del quiteño?

Si vamos por estadísticas, la seguridad. Pero yo creo que son todos. Conversaba con una ciudadana que me decía en estas palabras: “ellos parecen que no se han dado cuenta”, hablando de la administración anterior, “parece que nunca han caminado por las calles”. Me contó que se enfrentó con una señora, que prácticamente se adueñó de la vereda. Que por una circunstancia fortuita pasó pisando una bolsa y evito ser agredida por la gente. Luego, casi cae en un hueco por tratar de escapar, siempre agarrada de su cartera porque no sabía si más allá había un delincuente que le quiera robar. Esa es la situación del quiteño.

Durante su campaña destacaba que deben existir concejales de territorio, no de escritorio. ¿Cómo será usted?

Absolutamente. Quiero estrechar lazos con la ciudadanía, quiero que sea efectiva la participación ciudadana. Nada hago en mi escritorio, excepto papeles del Concejo o las comisiones. Yo siempre he dicho: no solamente que los ciudadanos saben las necesidades, son ellos también los que conocen las soluciones. En esto hay que ser inteligente y saberlas aplicar. Sé que no vamos a poder hacer todo, pero primero pongamos en orden la casa. Los problemas son tan profundos que no se arreglan de la noche a la mañana.

¿Cuál es el legado que quiere dejar a Quito?

Quizá cito el lema, el que han criticado tanto, pero resume nuestro objetivo: Quito grande otra vez.

¿Cuáles son los principales retos para estos cuatro años?

Dejar una institución municipal seria, digital, que sea la que presta servicios eficientes a la ciudad. No a la que tiene que venir a hacer cola o rogar a autoridades, que den mejor atención a amigos.

Llega a la Vicealcaldía con los 12 votos de la coalición por Quito, también tiene detractores ¿Cómo lo afrontará?

El concejal Bedón le dio el nombre de ‘Coalición por Quito, pero creo que me gusta más ‘Unión por Quito’. Y, pues, esta es la democracia. La conformación de las comisiones no fue una decisión unilateral de la coalición.

Participaron ellos (concejales afines al correísmo) de las deliberaciones y de los consensos de estructuración. Llega un punto en el que no se logra satisfacer todos los intereses de comisiones, entiendo que todos motivados por servir a Quito. Yo convoco a que trabajemos por Quito. Han dicho ellos que quieren dar gobernabilidad y trabajar. Si todos tenemos ese objetivo, entonces vamos a ir superando estas diferencias democráticas.

¿Qué hay que aprender de este tipo de acuerdos con la experiencia del Concejo anterior?

El principal problema fue que el Alcalde comenzó a repartir el Municipio con ‘tronchas’ o pactos. Aquí eso no va a existir.

¿Qué le diría a los quiteños?

Confíen en que el Vicealcalde trabajará con ética, honestidad. Haremos un concejo distinto en favor de la ciudadanía. La alcaldía, la Vicealcaldía y el Concejo serán de puertas abiertas. (La Hora)