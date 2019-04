1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Martes, 09 Abril 2019

Las emisiones a la atmósfera está condenado no sólo en la ciudad de Quito, sino en el mundo. No obstante, una compañía que presta servicio turístico en la capital de Ecuador, pareciera no conocer de ello.

En un video capturado para ecuadorenvivo.com, este martes 09 de abril, se puede ver como una unidad de Quito Tour Bus contamina la ciudad.

Tal acción amerita una sanción que puede ir desde 20 a 100 salarios unificados, según lo establece la Ordenanza #0138 del sistema de manejo ambiental del Distrito Metropolitano de Quito, en su artículo 29, literal "h".

Quedará en manos de la autoridad competente determinar el grado de afectación e impacto ambiental (leve, grave, muy grave) para aplicar la respectiva sanción.

La Constitución en su artículo 396 reza que el Estado adoptará políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, así como aplicar las sanciones correspondientes; la responsabilidad por daños ambientales es objetiva, e implicará la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. (PMB)