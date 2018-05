1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 29 Mayo 2018

La Unidad de Gestión de Movilidad Humana del Gobierno de Pichincha, provincia donde se ubica la capital de Ecuador, atendió a migrantes de 65 nacionalidades desde que fue creada en 2014.

Venezuela junto con Colombia, Haití, Cuba, Afganistán, Siria y Yemen son los principales países de donde proceden los migrantes que recibe Quito.

Según el diario El Telégrafo, esta oficina ayuda a los extranjeros para que logren una integración exitosa al país y atiende diariamente entre 70 y 100 migrantes.

Giovanna Tipán, directora de la Unidad, explicó al rotativo que este departamento trabaja con base en dos políticas públicas a nivel provincial: generación de espacios de dignificación para las personas en movilidad humana y la promoción de espacios de convivencia pacífica e intercultural.

La primera, dijo, tiene que ver con la protección y promoción de los derechos del migrante; la segunda consiste en el trabajo con la población local, respecto a la realidad de la migración.

Esta Unidad da asesoramiento legal a los migrantes, con el Departamento de Trabajo Social guía a los extranjeros para que reciban educación, atención médica y apoyo psicológico, así como cursos permanentes de español y capacitación para autoempleo y empleo independiente, todo de forma gratuita.

Datos del Ministerio del Interior, citados por la fuente, precisan que en abril de este año llegaron a Ecuador 67.520 venezolanos a través del puente fronterizo de Rumichaca. En contraposición, dicho mes se registraron 3.663 salidas del país de personas de esa nacionalidad por el mismo control.

Muchos de esos migrantes llegan hasta la capital para mejorar su situación económica.

El Departamento de Psicología da terapia a alrededor de 14 personas, mientras que a los cursos de español acuden más de 100 personas diarias en diferentes horarios.

A criterio de Tipán, la situación actual del migrante en la capital es difícil, pues sufre de desempleo y -sobre todo- de discriminación.

Además, muchos no pueden regularizarse porque es costoso, porque algunos países no tienen consulados en Ecuador o porque no consiguen los papeles que se requieren, ya que hay visas que cuestan hasta $ 500.

“La población viene de una crisis y cuando llega sigue en crisis; por cruzar la frontera, esta no acaba. La población llega en situaciones muy vulnerables”, dice Tipán. (Andes)