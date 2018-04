1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 03 Abril 2018

La Alcaldía de Quito a través de Quito Turismo, representará a la ciudad en la Feria World Travel Market WTM Latin America, evento internacional del sector de viajes y turismo de América Latina, en esta cita se promueve a las ciudades y países latinoamericanos en el mundo, creando oportunidades para el mercado turístico. Este encuentro se desarrollará del 03 al 05 de abril en Sao Paulo – Brasil, reuniendo a 8500 participantes del sector.

Para la capital ecuatoriana, la participación en WTM constituye una oportunidad fundamental para la difusión e impulso turístico, pues a través de la presentación del destino y el networking con medios de comunicación, blogueros y actores de la industria, se podrá fortalecer las relaciones y presencia del Distrito Metropolitano de Quito en el mercado de Latinoamérica y del mundo, generando así nuevas relaciones comerciales, además, de conocer las últimas tendencias de turismo, innovación, viajes, comunicación, marketing, etc.

Todo esto teniendo como objetivo reafirmar el liderazgo que ha obtenido Quito como el destino predilecto en Sudamérica, por ser una ciudad para quedarse más de cinco días y explorar la naturaleza en actividades de aventura, disfrutar de su gastronomía y sorprenderse con su cultura.

En este encuentro, Quito se proyecta como ciudad inteligente, promocionando su plan de posicionamiento digital 2018, el cual incluye varios elementos entre ellos la Nueva Plataforma Digital, donde el usuario podrá encontrar todo sobre Quito, lo que nos proyecta hacia las nuevas tendencias de viaje y como una ciudad inclusiva, una aplicación móvil que permite descubrir la ciudad antes y durante el viaje, convirtiéndose en el compañero perfecto de viaje y la producción de un video que muestra la belleza de cada rincón quiteño, que fue galardonado con "The Second Star" en "The Golden City Gates" en el marco de la Feria ITB en Berlín; todo impulsado por la nueva marca ciudad, que ha sido inspirada en los íconos más representativos de la identidad quiteña.

Además, la capital ecuatoriana se mostrará como una ciudad de experiencias auténticas e ideal para el turismo, designada en 2017 por World Travel Awards como Destino Líder de Sudamérica por quinto año consecutivo y nombrada una de las 50 ciudades más bellas del mundo por Condé Nast Traveler en 2016. Como parte de su oferta turística, promocionará actividades en el noroccidente para el turismo de naturaleza y aventura dentro del Distrito Metropolitano de Quito, el Bosque Nublado será unos de las atractivos destacados, el mismo que fue reconocido por la revista Traveler de National Geographic entre los 21 mejores lugares del mundo que tienes que visitar en 2017.