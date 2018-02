1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 12 Febrero 2018

Miles de personas, desde las primeras horas del sábado 10 de febrero, llenaron las terminales interprovinciales y micro regionales (La Marín, La Ofelia y Río Coca); unos aprovechando el feriado de Carnaval querían salir a las playas, y otros se dirigían a diferentes destinos de la sierra, oriente o las parroquias rurales del DMQ, dentro de las terminales y en sus alrededores personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito realiza minuciosos controles para brindar seguridad a los viajantes.

En virtud que en el 2017 salieron de la ciudad en el feriado de carnaval cerca de 350.000 personas, se montó para este año 2018 , desde la tarde y noche del viernes 09 de febrero de 06:00 a 24:00 y desde el sábado hasta el miércoles 14 de febrero se aplican turnos de control de 24:00.

En las terminales interprovinciales y micro regionales se realizan operativos de supervisión y control con supervisores y agentes civiles de tránsito, ACT, también se apostaron en los diferentes eventos programados por carnaval, 1804 efectivos de la AMT con 3.325 elementos logísticos.

El director de fiscalización de la AMT, Francisco Arauz, indicó que por las festividades de Carnaval el Municipio a través de la AMT reforzó todos los terminales duplicando el personal operativo con cerca de 50 personas por turno, entre supervisores y ACT que realizan los controles en cada terminal.

Toda unidad que sale de las terminales debe someterse a tres controles, el primero es físico- visual de la unidad que consiste en verificar que el labrado de las llantas no sea inferior a 1.3mm, que cuente con plumas en buen estado, que las luces funciones con normalidad, que cuenten con un extintor, triángulos refractivos, herramientas, que funcionen puertas y ventanas y que todos los asientos cuenten con cinturones de seguridad.

Si la unidad pasa esta revisión recibe una documento habilitante que le permite pasar a la siguiente fase que es la verificación de la unidad tenga la Revisión Técnica Vehicular aprobada y que la matrícula esté vigente; que el conductor cuente con una licencia profesional con los puntos habilitados y finalmente se le realiza un control con el alcohotector que no debe marcar ni un solo grado de alcohol.

Una vez que todos estos elementos hayan sido revisados y aprobados la unidad ingresa al área de andenes, ingresan los pasajeros y un supervisor verifica los nombres de los viajantes, cuando ha concluido el embarque la unidad es sellada con un estiker que no podrá ser removido hasta el peaje norte o sur evitando así que en el trayecto pueda recoger más pasajeros.

Este sábado10 y domingo 11 desde el terminal de Carcelén han operado 550 unidades diariamente mientras que en el terminal de Quitumbe operaron 1200 unidades diariamente; se estima que el viernes, 9 y sábado 10 han salido de la terminal de Carcelén 22.000 personas y desde el terminal de Quitumbe han salido diariamente el viernes y sábado un promedio de 50.000 personas.

Se recomienda a los viajantes llegar con tiempo a las terminales, utilizar taxis legales, no dejar las maletas sin vigilancia, llevar consigo la cédula de ciudadanía, cuidar a niños y personas con discapacidad y en caso de cualquier contratiempo pedir ayuda a los supervisores de la AMT o llamar al Ecu-911.

Augusto Ramírez, se dirige hacia Machala, "Creo que estos controles que realizan en las terminales son muy buenos ya que nos permite viajar seguros, en esta terminal todo está correcto no me han subido el valor de los pasajes y no tuve ningún problema en comprar mi boleto y subirme a esta unidad", dice.

Gloria Bravo aprovecho estas vacaciones para visitar a su familia, en el Carmen, "Es bueno que se realicen controles puesto que en muchas ocasiones la falta de cuidado de las unidades o de los conductores hace que se produzcan accidentes, con estos controles nos sentimos seguros; veo que todo está organizado a pesar de la afluencia masiva de personas, compre mi pasaje con tiempo y solo estoy esperando la hora de mi boleto para viajar" dijo Gloria