Detalles Publicado el Viernes, 05 Enero 2018

Se cumplió un mes de la tragedia de El Troje que dejó sin agua a 600.000 quiteños y hasta hoy no se han determinado responsables. La comisión conformada para investigar no actúa porque no se ha designado un presidente y la familia del obrero muerto no ha sido indemnizada.

Durante diez meses, 17 notificaciones ya alertaban sobre los riesgos de un deslizamiento de tierra en la escombrera El Troje, ubicada al sur de Quito, que hasta noviembre de 2017 trabajó sin licencia ambiental, ya que estaba en trámite en el Ministerio del ramo. Así se desprende en un informe de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs-EP).

Desde marzo de 2017, las empresas municipales ligadas con el tema intercambiaban oficios sobre los riesgos en el sitio de ‘nivel alto’ y ‘muy alto’, de deslizamientos y flujos de lodo en las partes altas donde se recibe el material proveniente del Metro de Quito.

“La escorrentía (agua de lluvia que circula sobre el terreno) superficial del sector de El Troje es mayor y, por ende, puede generar posibles deslizamientos de la estructura y formar flujos de lodo de grandes proporciones”, destacaba otro documento.

Según la concejala Daniela Chacón, pese a las múltiples advertencias, no se siguió ningún proceso de control. “No existen documentos que demuestren que se tomaron medidas de mitigación, que se protegió el canal del Pita o que se dejó de colocar escombros en una zona que ya estaba evaluada con un alto riesgo de deslizamiento”.

En octubre del mismo año, el contratista, el Consorcio Troje-Oyacoto, emitió una alerta donde menciona que se reciben un promedio de 11.000 metros cúbicos de escombros, pese a que la escombrera tenía una capacidad de recibir 4.000 metros cúbicos diarios. “Casi cuadriplicamos la recepción de material”, añadió la concejala.

Sin embargo, Santiago Andrade, exgerente de la Emgirs, durante su intervención en sesión del Concejo Metropolitano de Quito, aseguró que el volumen no fue uno de los factores de la tragedia, pues dijo que había capacidad de alrededor de 1’700.000 metros cúbicos para llegar al límite de capacidad del tablado.

Por su parte, el concejal Carlos Páez indicó que si ya existía un sobrecargo en la plataforma, era necesario parar su funcionamiento. “Desde nuestro punto de vista, ahí existen fallas en la gestión. En nuestra lectura, son decisiones de carácter administrativo que esta Alcaldía no las ha tomado”.

Dijo que la identificación del riesgo ha estado presente desde el inicio en que se decidió colocar ahí esas instalaciones: existía la constatación de que por el lugar cruza un canal que conduce las aguas del río Pita hacia la planta de Puengasí, una de las más importantes para la dotación de agua potable a la ciudad.

Según la información presentada por Andrade, la mala distribución de los restos sería la causa del alud, sin embargo, las distintas notificaciones no llamaron la atención del Municipio y, por ende, no se tomaron las previsiones del caso.

Para Chacón, es importante, mas no primordial, el número de advertencias que se presentaron. “Podemos tener 17, 20, 25, 30 alertas, pero si todas son cartas por escrito donde no existe una acción específica que dé una consecuencia real de qué decisiones estén tomando para impedir una tragedia como la que ocurrió, entonces esos avisos no son suficientes”.

Según los concejales consultados, la falta de medidas adoptadas por parte de la Emgirs frente a los posibles riesgos de alud lo convierte en uno de los responsables de lo sucedido, no solo por ser administrador del contrato sino también su fiscalizador.

La Unidad de Investigación de los Medios Públicos solicitó entrevista con Andrade, pero no hubo respuesta. Durante el enlace radial del pasado miércoles, el alcalde Mauricio Rodas confirmó cambios en las gerencias de las empresas municipales, entre ellas, Emgirs.

