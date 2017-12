1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 26 Diciembre 2017

El secretario de Seguridad del Municipio, Juan Zapata, y el comandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, Eber Arroyo, informaron sobre las medidas administrativas, retiro de la LUAE y que el Municipio de Quito se sumará a las acciones que realiza la Fiscalía General del Estado.

Arroyo denunció, tras el informe de la Unidad de Investigación de Incendios, que la deflagración se suscita por la instalación de una central de gas clandestina, que se encontraba totalmente cubierta por una pared, en el segundo piso de las instalaciones del restaurante Toronto.

"Estas modificaciones no fueron notificadas al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, tal como lo indica la Ordenanza Metropolitana No. 470, Anexo Técnico 1, Numeral 6.2.2, en la que se menciona que: "Las instalaciones de gas combustible deben ser revisadas por parte del dueño del establecimiento, al menos una vez al año a fin de que estas no presenten peligro de fuga, incendios o explosiones. Las modificaciones realizadas en el sistema de distribución de gas combustible GLP/GNL que hayan obtenido su idoneidad, deben ser notificadas al CBDMQ", señaló.

Por su parte, Zapata lamentó el fallecimiento de un menor de 7 años y de la señora María Aurora Vega. Además se solidarizó con los familiares de las víctimas y de los 12 heridos producto del siniestro. El Secretario de Seguridad anunció que el Municipio realizará todas las denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades municipales informaron que el restaurante había sido inspeccionado en el año 2016 y 2017. En esas inspecciones se había verificado las medidas de seguridad y técnicas de la central de gas que estaba ubicada en la planta baja del establecimiento. En ambas inspecciones esta zona cumplía con todas los requisitos de seguridad.

Sin embargo, en la investigación realizada por parte de la Unidad de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Quito, se determina que en la segunda planta del restaurante se había instalado una central de gas clandestina, misma que no existía durante la verificación realizada por la institución en el año 2016, y que se encontraba totalmente cubierta por una pared, en el segundo piso de las instalaciones.

Estas modificaciones no fueron informadas a la entidad competente y se realizaron sin los protocolos técnicos y de seguridad. Al momento el propietario del restaurante Toronto ya se encuentra detenido y a las 17:00pm de hoy esta previsto se realice la formulación de cargos.