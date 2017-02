Alcalde entregó 1. 000 metros lineales de adoquinado la zona El Chiche de Puembo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 10 Febrero 2017

Los comuneros del barrio el Chiche esperaban con pancartas y globos, la mañana de este viernes 10 de febrero de 2017, al alcalde Mauricio Rodas para agradecerle por el kilómetro de adoquinado de la calle José Gallardo de la parroquia de Puembo que entregó el Burgomaestre a la comunidad.

El alcalde Mauricio Rodas indicó que es un gusto llegar esta mañana a este maravilloso entorno natural para entregar nuevas obras en la parroquia de Puembo y recordó que su administración ha enfocado su trabajo, no solo en la zona urbana sino también en la parroquia rurales, hace una semana entregó adoquinados en el barrio Nueva Esperanza y hoy llega para entregar 1.000 metros lineales de adoquinado.

Esta obra representaba un anhelo de cerca de más de 25 años, hoy esta zona cuenta con vías de calidad lo que no solo mejoran la conectividad vial sino que además posibilitan que puedan llegar con más facilidad los servicios básicos como la recolección de basura y el transporte público y privado. Lo importante de esta obra es que se realizó mediante la priorización por parte de la comunidad, a través de los presupuestos participativos con una inversión de 300.000 dólares.

“Esta entrega es parte del enorme esfuerzo que realiza la municipalidad para dotar a todo el Distrito en sus zonas urbanas y rurales de infraestructura de calidad. Continuaremos con estas obras pero a su vez con las grandes obras como el Metro de Quito, el Intercambiador de la Granados, La extensión de la Ecovía, La Solución Guayasamín, el Intercambiador de Carapungo, la rehabilitación de las paradas del Trole y la compra de biarticulados entre otras importantes obras para la ciudad” indicó el Alcalde.

El administrador de Tumbaco Alfonso Muñoz indicó que esta es una obra esperada por muchos años por los moradores de Puembo “esta vía era un chaquiñán de piedras y tierra que provocaba un lodazal en invierno y una polvareda en verano”, dijo.

El adoquinado de la calle José Gallardo ofrece una conectividad alterna a las vías principales de esta parroquia y la posibilidad de llegar a la comuna del Chiche Obraje tan antigua como Quito y que guarda una enorme riqueza cultural en un entorno de valle donde se siembra desde babaco hasta plátano y todo tipo de frutas.

Don Ángel Pailiacho de la comunidad del Chiche nos contó que tuvieron que esperar cerca de 50 años para que se haga realidad el adoquinado de esta vía que está en la zona central del la parroquia, este sendero era intransitable por el lodo y polvo,”estamos muy agradecidos con el Alcalde Mauricio Rodas por esta vía que posibilita que los quiteños lleguen a la Comuna del Chiche donde la gente es muy unida y muy linda”, dijo don Ángel.

Rosario Togán, vive en la Comuna Chiche Anejo, dice que son cerca de 25 años que esto era un camino por donde no se podía caminar por las malas condiciones, “pedimos a muchos alcaldes pero no nos hacían caso, pero el Alcalde Mauricio Rodas nos recibió y ha cumplido con la promesa de ayudarnos ahora estoy muy feliz por el adoquinado de la calle José Gallardo, Gracias señor Alcalde Rodas confiamos en usted y nos no ha fallado”, dijo, Rosario.

