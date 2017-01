Equipos municipales monitorean las estructuras vulnerables del Distrito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 23 Enero 2017

El Municipio de Quito a través de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad ejecuta actividades y acciones de prevención y respuesta ante las emergencias que pueden generarse por fenómenos naturales y antrópicos que se presentan el Distrito, con el propósito de salvaguardar la integridad de todos los quiteños.



En esta época de lluvias, en especial en las últimas semanas, se ha incrementado el nivel de precipitaciones, esto genera desgaste y erosión del suelo. A esto se suma la actividad sísmica que sigue presente y la falta de mantenimiento en algunas edificaciones, esto ha generado emergencias como derrumbes y colapsos estructurales en diferentes zonas de la ciudad.



Hasta el momento se han registrado 16 colapsos estructurales desde que se inicio la época de lluvias en octubre del año pasado, afectando a casas patrimoniales, viviendas y muros, que en su mayoría no ha recibido el mantenimiento adecuado.



En caso de que los propietarios de las viviendas, detecten humedad, fisuras, daños o tengan dudas respecto a la estabilidad de las edificaciones, se recomienda llamar al 911, y hacer el pedido de inspección, inmediatamente personal del COE Metropolitano y de la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos atienden estos pedidos.



Otra forma de hacer este pedido, es acudir a las administraciones zonales para que un operativo zonal le pueda ayudar con la gestión respectiva, la cual consta de una ficha socioeconómica del solicitante. Al momento de recibir el 911 la llamada solicitante, el primer canal de despacho es la Sala de Situación en el COE Metropolitano, ellos notifican al operativo zonal de la administración a la que corresponde la emergencia y es la primera persona junto a ingenieros estructurales quienes acuden al lugar y hacen la evaluación de la casa.



Cuando llega el operativo zonal y los ingenieros estructurales al lugar de emergencia se les pregunta a las personas que residen en el lugar o directamente al propietario, de que está construida la construcción, teniendo así un pre análisis de las posibles causas y recomendaciones que se tienen que aplicar.



Luego se analiza la estructura de la casa o edificación, el material en el que está construido inspeccionando todas las fisuras, zonas con humedad, la estabilidad que posee el cimiento y si la casa tiene columnas. Es muy importante conocer la estructura general y específica de la edificación en emergencia, ya que así se puede establecer una respuesta rápida de evacuación y adecuación o mejoramiento de la construcción, evitando colapsos o derrumbes en las estructuras.



Por seguridad siempre se procede a una evacuación, de las personas que se encuentran en el lugar de emergencia en el albergue más cercano, hasta que el especialista haga una inspección minuciosa y determine si esta por colapsar o no.



Al determinar los ingenieros estructurales y el operativo zonal la estructura real de la construcción se informa inmediatamente a la sala situacional del COE Metropolitano, siendo ahí el punto clave para el apoyo y respuesta de emergencia que se activará inmediatamente.



Los parámetros que se activan en este caso de emergencias, es la primera inspección que realiza el operativo zonal y los ingenieros estructurales del lugar de emergencia, posteriormente se procede a evacuar a las personas del lugar afectado, a los albergues respectivos si así lo requieran y la construcción queda a cargo de especialistas quienes son los encargados de determinar el colapso o la reconstrucción de la estructura.



En el caso de casas patrimoniales los gastos que se generen por reparación y reconstrucción, estarán a cargo del propietario y del Instituto Metropolitano de Patrimonio, en un 50% cada uno, así mismo las casas patrimoniales que fueron analizadas por el Instituto Metropolitano de Patrimonio y no han sido reconstruidas o adecuadas siguiendo las recomendaciones respectivas, el propietario se atendrá a una multa de 5 a 10 salarios básicos unificados, esto quiere decir de 1.875 USD a 3.750 USD a todas las personas que no realicen las adecuaciones y reparaciones respectivas en casas patrimoniales.



Se recomienda a los propietarios de edificaciones o casas revisar los muros, las tejas, las estructuras de madera, los tumbados, las instalaciones eléctricas y sanitarias, etc. Y realizar el respectivo mantenimiento para evitar el colapso y derrumbes de sus viviendas.



Hay que tomar en cuenta que si se requieren intervenciones menores los propietarios necesitan autorización de las Administraciones Zonales, pero si son intervenciones más integrales deberá constar con la aprobación de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio.

