45 personajes de cera y un fascinante recorrido le esperan en Museo Alberto Mena Caamaño de Quito

Detalles Publicado el Martes, 17 Enero 2017

Sus cuerpos son de yeso, cabeza y manos de cera, ojos de vidrio y pelo natural, a simple vista parecen de carne y hueso, así son los 45 personajes que forman parte del Museo Alberto Mena Caamaño, “Museo de Cera”, ubicado en la esquina de las calles Espejo y García Moreno, en pleno Centro Histórico de Quito.

En un recorrido guiado por Patricio Guerra, coordinador del Museo, la mañana de este 16 de enero de 2017, revivimos los hechos históricos que se presentan en este lugar, perteneciente al Centro Cultural Metropolitano, y una de las áreas culturales más sobresalientes manejadas por el Municipio Metropolitano de Quito.

De lo primero que nos enteramos al visitarlo fue que el Museo se creó en 1959, es decir ya hace 58 años atrás. “Fue en ese año que recibió el nombre Alberto Mena Caamaño, pero la muestra permanente que aquí se exhibe denominada –De Quito al Ecuador- se abrió en el año 2000. Esta muestra desarrolla el proceso de nuestra historia comprendida desde 1730 a 1835”, señala Guerra.

Durante el recorrido los visitantes pueden rememorar los hechos que sucedieron en este periodo: reforma político-administrativa de las colonias españolas en América, crisis económica, modernización del pensamiento, la llegada de la Misión Geodésica Francesa, la expulsión de los jesuitas, el proceso de independencia, con la presencia de Eugenio Espejo y demás próceres inmortalizados en las diferentes escenas aquí expuestas, las luchas definitivas de Bolívar y Sucre y la conformación de la República del Ecuador.

Se trata de un fascinante recorrido histórico

El ingreso al Museo es por la calle Espejo y García Moreno. El costo de las entradas es 1.50 adultos; estudiantes, 0,75; niños, tercera edad y discapacitados, 0.50. Los horarios de atención son de martes a sábado, de 09:00 a 17:00; y, domingos, de 10:00 a 16:00.

La sala que inicia el recorrido conceptualiza la situación de la Real Audiencia de Quito a mediados del siglo XVIII, enriquecida al fondo con la escena y las primeras figuras de cera de La Condamine, Maldonado, Magnin y Antonio de Ulloa. La réplica de una imprenta de esta época, así como varios libros originales evidencian la presencia de la Ilustración en Quito. Textos que llaman la atención son el “Diario del viaje hecho por orden del Rey a Ecuador...’ de La Condamine y otro que lleva la firma de puño y letra de Eugenio Espejo.

Siguiendo el recorrido hay otras escenas como la “Expulsión de los jesuitas en 1767”, “los estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Aquino” y un espacio bastante acogedor, La Biblioteca Pública donde se encuentran cinco personajes de cera: Eugenio Espejo, el conde Miguel de Jijón y León, el obispo Calama, Manuela Espejo y José Javier Azcázubi y que hace referencia a la labor de nuestro Precursor a través de la Sociedad Económica de Amigos del País.

A continuación aparece un personaje, Mariano Villalobos, colocando una bandera roja en una cruz de piedra. La inscripción en la bandera reza: Libero esto, Felicitatem et gloriam consecunto” y al reverso Salva Cruce (Seamos libres, consigamos felicidad y gloria. Salve Cruz.) Suceso histórico que fue considerado sedicioso y del que fue acusado Espejo.

Otra gran área está dedicada a la Revolución de Quito, escenas como el Complot de la Navidad de 1808, la reunión en la casa de Manuela Cañizares, la creación de la Primera Junta Soberana el 10 de Agosto de 1809, dan cuenta del proceso de independencia local y de la consecución definitiva de la misma con la batalla de Pichincha en 1822.

Entre las figuras de cera que recrean todas estas escenas están Juan de Dios Morales, Manuela Cañizares, el Conde Ruiz de Castilla, José Mejía Lequerica, Carlos Montúfar, el Libertador Simón Bolívar, el Mariscal Antonio José de Sucre, entre otros.

La Masacre del 2 de Agosto merece mención aparte

Y el recorrido al museo no puede concluir sin visitar una de las escenas más conmovedoras e impactantes como es la recreación de la Masacre del 2 de Agosto de 1810, que fue inaugurada en este sitio en 1970 y que cuenta con 13 personajes de cera.

El coordinador del Museo, Patricio Guerra, explica que esta escena recrea básicamente una pintura de César Villacrés. Aquí se ubican varios personajes como Quiroga con sus hijas delante del cadete Jaramillo; José Riofrío, cura de Píntag, asesinado por un soldado realista y varios próceres más.

Todos estos personajes están hechos en cera y son de autoría del escultor Alexander Barbieri.

Un dato interesante es que cada uno de los personajes de cera así como la museografía en general recibe mantenimiento y limpieza cada lunes a cargo del personal técnico de restauradores, señala Guerra, quien explica que además periódicamente los personajes de cera son sometidos a una limpieza profunda en cuanto a sus trajes, cabello y demás detalles.

Miles de personas llegan a este Museo

En cuanto al flujo de visitantes se conoce que el museo Alberto Mena Caamaño tiene uno de los niveles más altos en el país: solo en la última Fiesta de la Luz, 15.000 visitantes recorrieron estas instalaciones y el flujo es constante día tras días especialmente los fines de semana.



Sin embargo para quienes deseen recorrer y revivir estos hechos históricos hay una recomendación especial: que se sujeten a las reglas de ayudar a cuidar sus instalaciones, que respeten a los personajes de cera, no los toquen, no los ensucien, no los rayen, en suma, recorrer educadamente todos y cada uno de sus espacios. (CA)

