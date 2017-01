Quito participa en iniciativa global en salud

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 16 Enero 2017

Por las acciones relevantes e innovadoras del Municipio de Quito en Participación Social en Salud, con el liderazgo de la Secretaría de Salud y la gestión realizada durante Hábitat III; Quito fue seleccionado para participar en el Proyecto y Comunidad de Práctica (COP por sus siglas en ingles) denominada “Shaping Health”.

La participación de Quito servirá para visibilizar el trabajo del cabildo capitalino a nivel global y para fortalecer la gestión de varias dependencias municipales mediante el intercambio de conocimiento con el resultado final de fortalecer las iniciativas locales en pos del bienestar de los Quiteños.

La iniciativa es parte de la nueva orientación de los servicios metropolitanos de salud enfocados en la protección de la salud de los ciudadanos; promoción de estilos de vida saludables y prevención de riesgos de enfermedades.

El proyecto consiste en una iniciativa global para responder a las siguientes preguntas: ¿Como la participación social en salud forma parte de sistemas de salud y sirve para identificar y abordar problemas en salud y apoyar a la salud poblacional? ¿Con que resultados percibidos o reportados? ¿Qué factores apoyan o actúan como barreras para la participación social en salud y en particular la co-determinación de comunidades implicadas en sistemas de salud y como son abordadas?. El proyecto y COP “Shaping Health” recopila y comparte evidencia para responder las preguntas mencionadas.

El Training and Research Support Center (TARSC), lidera el proyecto y trabaja con socios en los Estados Unidos e internacionalmente, con un comité asesor del proyecto conformado por personas que participan desde los países involucrados. La iniciativa es financiada por la Fundación Robert Wood Johnson (RWJF); Global Ideas Fund y CAF América. En este proceso se fomenta el dialogo entre los lugares y actores donde se implementan prácticas relevantes para promover el intercambio de conocimiento entre pares y apoyar mutuamente iniciativas.

La Comunidad de Práctica de la cual forma parte Quito incluye los siguientes actores:

•Cinco sistemas de salud en USA que trabajan para la participación social en salud: Athens City- County Health Department, Athens, Ohio; Blueprint for Health Department of Vermont Health Access New England, Centro Sávila, Albuquerque New Mexico; Stephen & Sandra Sheller 11th Street Family Health Services, Drexel University Philadelphia Pennsylvania y PIH Health Whittier California.

•Seis ciudades donde se hará estudios de caso profundos: Sao Paulo Metropolitano, Brasil; Santiago Metropolitano y BIo BIo, Chile; Makueni distrito, Kenya; Ngati Porou Hauora, Nueva Zelanda; Aberdeen, Scotland y Pomjurje, Slovenia.

•Seis estudios de caso cortos en: Gosford, Australia; Vancouver, Canadá; Quito, Ecuador; Varanasi city, Uttar Pradesh India; Port Vila, Vanuatu y Lusaka, Zambia.

0 0 0 s2smodern

powered by social2s