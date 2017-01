Inspeccionan casas afectadas por las lluvias en Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 09 Enero 2017

Un equipo técnico del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) integrado por ingenieros y arquitectos, inspecciona desde las primeras horas de este lunes 9 de enero de 2017, las edificaciones de interés patrimonial afectadas por las fuertes lluvias del fin de semana.

Luego de las inspecciones técnicas el IMP emitirá a los propietarios un informe de las intervenciones que deben realizarse, de inmediato, en cada uno de los inmuebles afectados por las precipitaciones.



El colapso de una edificación y el hundimiento de dos cubiertas en el barrio América y La Mariscal, se debe fundamentalmente a la falta de mantenimiento e intervenciones anti técnicas de las edificaciones por parte de los propietarios, manifestó la directora Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio, arquitecta Angélica Arias Benavides; quien recomendó a los dueños de edificaciones de interés patrimonial del Centro Histórico y las Parroquias Rurales, realizar un mantenimiento permanente de los inmuebles.



Todos los propietarios deben recordar que su obligación es dar un mantenimiento permanente y adecuado a sus edificaciones sean o no patrimoniales. Esta es una obligación fundamental de los propietarios, custodios y arrendatarios.



Las edificaciones patrimoniales normalmente sufren colapsos debido a que no han sido mantenidas durante muchos años, en algunos casos durante más de 20 años. Además, como en el caso de la edificación que colapsó esta madrugada en la calle Larrea y Santiago, han tenido intervenciones anti técnicas e inconsultas, que fueron afectando la estabilidad estructural del inmueble.



Esto sumado a la humedad que ha ido pasando a los muros, debido a que tampoco se da mantenimiento a las cubiertas, simplemente hace que las casas se vuelvan frágiles y estén a expensas del clima; como ha sucedido ahora, cuando por una fuerte lluvia, estas casas que estaban ya afectadas, terminan colapsando.



Las casas patrimoniales deben recibir un mantenimiento permanente, hay que revisar las cubiertas, las tejas, las estructuras de madera, los canales y bajantes, las instalaciones eléctricas y sanitarias, etc.



En caso de que los propietarios de las viviendas, detecten humedades, fisuras, daños o tengan dudas respecto a la estabilidad de las edificaciones, la ciudadanía tiene dos caminos para solicitar la ayuda oportuna del Municipio.

En primer lugar, pueden comunicarse con el 911 a cualquier hora y día, y hacer el pedido de inspección, el 911 se comunica con el IMP si es que es una casa patrimonial; otra opción, si la edificación tiene características patrimoniales o es parte del inventario, es acercarse directamente a las oficinas del IMP, nosotros realizamos inspecciones gratuitas, se entrega luego al propietario una comunicación con todas las recomendaciones de intervención que hay que hacer en la vivienda y además les damos la facilidad de acceder a los programas de intervención que posibilita el Municipio a través del IMP para que los inmuebles puedan recuperar sus características, la estabilidad y la seguridad de las casas.



Para intervenciones menores los propietarios requieren autorización de las Administraciones Zonales, pero si son intervenciones más integrales necesitan la aprobación de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio.



Les invitamos a ser parte de los programas de inversión Quinta Fachada, arreglo de cubiertas, Recuperación de Imagen Urbana, recuperación de las fachadas, Mantenimiento Menor para arreglar instalaciones eléctricas o sanitarias, etc., y Recuperación de Vivienda, para dejar sus inmuebles en óptimas condiciones para habitar; priorizando las edificaciones que presenten riesgos para la ciudadanía.



En este año el IMP continua la recuperación de edificaciones patrimoniales, el presupuesto asignado para estas intervenciones es de 3 millones. Pedimos a la ciudadanía preocuparse del mantenimiento de sus casas, estamos prestos para colaborarles para que estas queden en óptimas condiciones y puedan habitar en ellas con total tranquilidad.

