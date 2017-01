La administración anterior no habría entregado cifras reales del Metro de Quito, según Ricaurte

Insiste en que era “un secreto a voces" la entrega de la concesión a Odebrecht

Detalles Publicado el Miércoles, 04 Enero 2017

Antonio Ricaurte, exconcejal de Quito, habló acerca de la investigación que se realiza a la entrega de la concesión del Metro de Quito, el cual deberá determinar si existió “cierto direccionamiento” para que la empresa brasileña Odebrecht gane el concurso público, algo que el también exalcalde ya había sugerido.

Resaltó que la administración anterior nunca entregó cifras reales, algo que ya advirtió dos años antes de que empiece la construcción del proyecto. “Nunca fue real el precio anunciado (…) los que denunciamos son quienes alertamos a la ciudadanía dos años antes de que Odebrecht iba a estar a cargo y del costo irreal que fue anunciado”, indicó.

Ricaurte no dio un panorama alentador. Manifestó que el Metro no va a costar ni siquiera 1900 millones de dólares, sino que costará no menos de 2500 millones de dólares. “Espero que el tiempo no vuelva a dar la razón”, subrayó. (SB/RTU)

