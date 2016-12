Plan de Prevención y Respuesta de Quito por fin de año 2016

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 29 Diciembre 2016

La Alcaldía de Quito a través de la Secretaría General de Seguridad presenta el Plan de Festividades de Fin de Año 2016, con el objetivo de garantizar la prevención y oportuna respuesta a las emergencias que se susciten durante estas fechas. El operativo arranca el viernes 30 de diciembre de 2016 a las 12:00 hasta el martes 3 de enero de 2017 a las 12:00.

El secretario de Seguridad y Gobernabilidad Juna Zapata indicó Para este operativo se contará con 5.763 elementos de Agencia Metropolitana de Tránsito, Policía Metropolitana, Cuerpo de Bomberos EPMMOP - EMASEO - EMMAPS – AMC – ACDC, Secretaría de Seguridad, Coe – EmSeguridad y FUNDIPOV y se utilizarán 9.306 elementos logísticos.

Quema irresponsable de años viejos



Éber Arroyo Comandante del Cuerpo de Bomberos indicó que La Ley de Defensa Contra Incendios en su artículo 25, numeral 4 establece: quienes, en las calles y plazas, reventaren petardos o cohetes, o hicieren fogatas, serán reprimidos con multa de 1 a 2 salarios mínimos vitales, 366 dólares o 732 dólares, y con prisión de 6 a 15 días.

La Policía Metropolitana realizará patrullajes continuos para detectar a las personas que lo hagan y los pondrán a cargo de la autoridad competente si así es el caso.

Las sanciones se basan en las siguientes disposiciones: ORDENANZA 280 CONTROL DE ACTIVIDADES DE COMERCIO AUTÓNOMO - COMERCIANTES REGULARIZADOS, Se verifica el buen uso de los permisos otorgados, SANCIÓN: Va del 3 al 10 % de La remuneración básica.

ORDENANZA 201 BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO, Sanciona el mal uso de espacio público en general y controla a comerciantes informales que se encuentren en uso indebido del mismo. SANCIÓN: Multa 100 dólares y si existe reincidencia 200 dólares

ORDENANZA 151 CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO. Se prohíbe el consumo de cualquier tipo de bebidas alcohólicas en el espacio público, la ordenanza incluye a las personas que ingieran bebidas dentro de automotores estacionados en el mismo. SANCIÓN: Multa 50% de la remuneración básica $ 183 y reincidencia 100% $ 366.

Control

Expendio de bebidas alcohólicas; controles y sanciones de venta de pirotecnia irregular; controles continuos con alcohotectores para los conductores; No rellene los monigotes con material explosivo o juegos pirotécnicos. Se permitirá la venta solo a vendedores autónomos autorizados y acreditados; Evite usar combustible para quemarlos; No queme llantas, pues su combustión emite gases tóxicos.

Evite quemar su monigote cerca del cableado eléctrico. Busque un lugar seguro; Evite quemar su monigote cerca de vehículos; Evitar que los niños y niñas usen, jueguen o enciendan, cualquier tipo de artefacto pirotécnico como “camaretas” y “tronadores”. Estos, se calientan fácilmente y sin las debidas precauciones puede ocasionar accidentes; No guarde artefactos pirotécnicos en el interior de viviendas; Los monigotes no se deben encender cerca de elementos inflamables, como gasolina, gas, cartón, madera o cables eléctricos; Cuando se quema el monigote, los responsables deben contar con elementos que permitan apagar el fuego como extintores o agua; Evite el stress de sus mascotas, no las exponga al fuego y a las explosiones.

Control de Años Viejos



El operativo de prevención y respuesta Inicia el 30 de diciembre a las 23:00 hasta el 31 de diciembre a las 18:00. Se estima la presencia de 150.000 personas Administración Zonal la Mariscal; Av. Amazonas entre (Av. Patria- Colón) , 11 tarimas con exposición de años viejos. Hora de exposición de monigotes al público: 11:00 – 18:00. se contará con 1.238 elementos de varias instituciones municipales de seguridad, movilidad, obra pública y control.

Esquema de seguridad

Puesto de Mando Unificado, se ubicará en la Avenida Amazonas y Robles; Ubicación de líderes de evacuación – voluntarios de la Universidad Central - FUNDIPOV en lugares estratégicos para apoyar en la evacuación de personas en caso de ser necesario y atención pre hospitalaria.

Seis cámaras para monitoreo y vigilancia



Reina Victoria y Veintimilla, Amazonas y Veintimilla, Amazonas y Patria, Amazonas y Colón, Amazonas y Jorge Washington, Amazonas Joaquín Pinto.

Comerciantes autotizados para el evento

158 comerciantes autorizados que estarán ubicados en las vías transversales a la Avenida Amazonas.

Puntos de Hidratación

Se ubicaran en las siguiente intersecciones: Amazonas y Jorge Washington, Amazonas y Veintimilla, Amazonas y Foch, Amazonas y Roca.

ATENCIÓN DE EMASEO

21<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>aterías sanitarias, 20 tachos de basura y Contenedores ubicados en la zona

Recomendaciones quema de años viejos

El Comandante de Bomberos, Éber Arroyo, enfatizó que cuando se quema un muñeco de año viejo u otro artefacto, directamente sobre una calle asfaltada, la generación de calor afecta los materiales de la carpeta asfáltica, haciendo que pierdan consistencia y dureza.

El fuego y los combustibles generan la pérdida de rigidez del pavimento, que sumado a las constantes lluvias y la carga vehicular, traen como consecuencia la aparición de baches en los sitios en donde se quemaron los monigotes.

Evitar quemar los años viejos sobre la calzada, es una responsabilidad compartida entre la municipalidad y los ciudadanos el preservar y cuidar las diferentes vías de la capital.

Confeccionar los monigotes con materiales de fácil combustión como papel y cartón.

Quemar los monigotes en superficies amplias de tierra u hormigón, tratar de proteger el área con una lata metálica.

En el 2016 se invirtió más de 3,9 millones de dólares en el mantenimiento vial de 8.123 calles en el DMQ

Balnearios municipales gratuitos para el feriado de fin de año

Administración Zonal Los Chillos: Balneario La Moya, Balneario El Tingo

Balneario Rumiloma, Piscina de Pintag;

Administración Zonal Tumbaco: Balneario Cunuyacu, Piscina de Tababela , Balneario de Puembo, Balneario de Pifo

Administración Zonal La Delicia Balneario San Antonio de Pichincha,

Balneario de Nanegalito.

Administración Zonal Norte, Balneario de Atahualpa

Balneario de Púellaro.

Parques Metropolitanos

La Nueva Carolina; Metropolitano del Sur; Parque Metropolitano Las Cuadras; Parque Metropolitano de Chilibulo; Parque Metropolitano Guangüiltagua; Parque Metropolitano Rumipamba; Parque Metropolitano Bicentenario; Parque Metropolitano Equinoccial; Parque Metropolitano Cuscungo; Parque Metropolitano La Armenia y Ruta ecológica El Chaquiñán

Escenarios navideños e iluminados en el Distrito

Redondel del Mercado Mayorista, Panecillo, Terminal Quitumbe y Carcelén, Terminal multimodal Ecovía-Guamaní, Intercambiador “Carapungo” Túnel Guayasamín, Redondel de Puembo, Redondel Tababela, Calle “J”, Avenida Ajaví, Bulevar de las Naciones Unidas Túneles de El Tejar – San Juan.

Policía Metropolitana

Control del buen uso del espacio público para el libre tránsito peatonal; Estricto control del expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público; Apoyo a la seguridad integral en sector destinado y contorno al Festival de Años Viejos 2016;

Garantizar el traslado seguro, ordenado y confiable en las estaciones, paradas y andenes en el Sistema Integrado de Transporte Público, en particular desde el Parque el Ejido hasta la Av. Colón.

Control y supervisión a los comerciantes autónomos con o sin permiso que intenten ubicarse en sitios prohibidos en la vía pública; Apoyo y seguridad a las autoridades y funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control; Ayuda a personas extraviadas (niños, adultos mayores o con capacidades especiales), y entregadas a las autoridades competentes para el procedimiento correspondiente.

Cuerpo de Bomberos

A fin de reducir el tiempo de respuesta de llegada en las posibles emergencias que se puedan dar en estas áreas de gran concentración de personas, el Distrito Centro del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito ubicará estratégicamente unidades de atención de emergencias, de acuerdo al siguiente detalle



Av. Amazonas y Veintimilla: Se ubicará una unidad con su personal y equipo operativo de rescate, para lo cual acudirá personal de la Estación No. 1, esto permitirá una respuesta oportuna si se suscitara alguna emergencias.



Av. Amazonas desde la Patria hasta la Colón: Se ubicará, 8 motocicletas de atención prehospitalaria, las cuales deberán patrullar todo el sector, procurando la respuesta inmediata ante cualquier evento que se suscite durante el evento, brindando atenciones pre hospitalarias en el caso de ser necesarias. Se distribuirá en cada trasversal 1 bombero con radio que permitirá la comunicación adecuada en caso de cualquier emergencia .

Recomendaciones generales

Antes de salir de su vivienda, revise tomas de gas y conexiones eléctricas para evitar emergencias; Si detecta una posible fuga de gas o requiere verificación de sus instalaciones, comuníquese al 911, personal del Cuerpo de Bomberos de Quito lo atenderá; Si sale fuera del DMQ, comunique a un familiar o vecino cercano de su ausencia.

Revise y mantenga limpios los desagües y sumideros para evitar inundaciones; Evitar que los niños estén cerca de las cocinas o lugares de preparación de alimentos para evitar quemaduras; No ingerir bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia que altere su organismo. En caso de pérdida de algún familiar comuníquese con los organismos de socorro.

