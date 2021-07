1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 01 Julio 2021

Santiago Guarderas dijo que se posesionará del cargo una vez que se ejecutoríe la resolución del TCE.

El vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, informó que esperará que se ejecutoríe la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por la que se ratifica la remoción del alcalde, Jorge Yunda, y que se notifique al Concejo Metropolitano, para asumir oficialmente la titularidad de la Alcaldía de la capital.

Guarderas hizo un llamado a la unidad de los concejales, de los empleados municipales, de la ciudadanía en general. “Es hora de virar esta página negra que ha vivido la ciudad y trabajemos en favor de todos ustedes, en favor de quienes más lo necesitan”, dijo.

Agregó que no hay ganadores ni perdedores y que la única afectada por una mala administración municipal por dos años fue la ciudad. Garantizó que trabajará con honestidad, transparencia, mística y responsabilidad para cumplir una gestión libre de corrupción.

Anticipó que en estos 20 meses que restan de labor no se podrá transformar la ciudad, pero sí enderezar los procesos, dar estabilidad a las empresas y secretarías, trabajar por la reactivación económica, en la seguridad ciudadana. La operación del Metro será una de sus prioridades, así como apoyar al Gobierno en el plan de vacunación contra el coronavirus. En ese sentido, dijo que pedirá una reunión con el presidente de la República, Guillermo Lasso, para poner a disposición de las autoridades centrales toda la logística del Municipio.

La situación en la Corte Provincial

En relación a la apelación que está pendiente por resolverse en la Corte Provincial de Justicia sobre la acción de protección parcial que una jueza de primera instancia dictó a favor de Yunda, afirmó que no tendrá incidencia, ya que el fallo del TCE es de última instancia. Dijo que la resolución de la jueza se relacionó con el informe de la Comisión de Mesa pero que ese informe no fue vinculante para la decisión de remoción que adoptó el Concejo la madrugada del 3 de junio. “En ninguna parte dice que se ha suspendido el procedimiento o que se ha dejado sin efecto la decisión del Concejo. Por consiguiente, son dos cosas distintas”, advirtió. Agregó que la decisión del Concejo ha quedado en firme por lo tanto “ya no se puede hablar de un alcalde removido, sino de un exalcalde”.