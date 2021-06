La hora de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 31 Mayo 2021

Cerca de $90 millones entregará el Municipio de Quito a las 12 empresas bajo su mando. Este monto equivale a un 21% del presupuesto anual que requieren las firmas públicas municipales para su funcionamiento durante el 2021.

La asignación municipal es de exactamente $89’327.297, a esta cifra se suman $322’269.759 que generan en recursos propios las empresas públicas de la ciudad, conforme a la proforma presupuestaria aprobada para este año.

Aparentemente, estas cifras darían cuenta de que las empresas municipales estarían generando una ganancia; sin embargo, “una empresa que requiere de las asignaciones de su entidad primaria para funcionar es una entidad que no es autosustentable. Es decir, que no genera ganancias e implica un costo para la ciudad”, explica el analista financiero Vinicio Romero.

Mediante la Ordenanza PMU No. 004-2020, que aprueba la proforma presupuestaria municipal de 2021, ya se han desembolsado los recursos. Las empresas que reciben asignaciones municipales son: Empresa de Gestión de Residuos (Emgirs), Empresa de Hábitat y Vivienda (EPMHV), Transporte de Pasajeros (EPMTP), Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), Servicios Aeroportuarios (Epmsa), Metro de Quito y Quito Turismo.

Mientras que Emaseo, Emseguridad, la Empresa de Rastro, Mercado Mayorista y la Epmaps no recibirán fondos públicos este año, pues los ingresos que generan les permite pagar su operación. Esto, según la proforma presupuestaria aprobada por el Concejo Metropolitano para 2021.

No siempre fueron autosustentables. El ex alcalde Paco Moncayo recuerda que fue en el 2008 que se realizaron cambios en la estructura de la Empresa de Agua, para que dejara de depender del Municipio. “El objetivo se cumplió y la EPMAPS se convirtió en un referente, aunque en los últimos años se ha empañado por la corrupción de la nueva administracíón municipal”, dijo.

¿Por qué no son rentables?

Moncayo considera que el modelo actual de las empresas es errado y falto de eficiencia. “Las empresas que tienen ingresos propios se autofinancian. Empresas como la Epmaps reciben fondos por el pago directo de los usuarios, por ejemplo. El Municipio solo debe intervenir cuando existen elementos que no pueden cobrarse directamente a la ciudadanía”, dice.

“El problema con las empresa municipales fue el llamado Socialismo del Siglo 21, con su visión de que el Estado lo hace todo, volvió las empresas dependientes del Municipio. Yo hice lo contrario y me acusaron de privatizar el Municipio”, agrega.

Transparencia y uso de fondos público

La Epmmop es la que más trabajadores registró al cierre de 2020, con 2.570 personas en nómina. Para el pago de remuneraciones destinó un presupuesto de $26 millones.

El año pasado a esta empresa ingresaron $156 millones de fondos propios y asignaciones municipales, de ese monto se usó el 59% convirtiéndose en la firma municipal con el peor nivel de ejecución presupuestaria.

Para 2021, el presupuesto estimado es de $48 millones, de los cuales $37,8 provienen de asignaciones que el Municipio destina para repavimentación, señalización de la ciudad e infraestructura vial.

La empresa pública con el nivel de ejecución presupuestaria más bajo en 2020 fue Metro de Quito, que apenas usó el 34% de los $14 millones que ingresaron a sus cuentas. De hecho, $2,4 millones se destinaron al pago de personal.

Cabe señalar que esta empresa de economía mixta podrá generar ingresos propios del pago directo de pasajes de los usuarios, una vez que el Metro esté funcionando.

La información reposa en el apartado de Transparencia de los portales web de cada empresa, en donde es obligación de cada una publicar toda la información referente a su desempeño, acorde a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información.

Pese a la mencionada disposición legal, la Empresa de Servicios Aeroportuarios no cuenta con información pública desde el año pasado y la Emseguridad no pública las remuneraciones de sus trabajadores.

De acuerdo a la proforma presupuestaria de este año, EPMSA cuenta con $8,9 millones para 2021, de los cuales $3 millones provienen de fondos públicos. Por su parte, para Emseguridad se estima un presupuesto de 11,8 millones y no requiere de financiamiento del Municipio.

Cierre a pérdida

En 2021, las empresas que más fondos del Municipio de Quito recibirán en el transcurso del año son la Empresa de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) y la Empresa de Transporte Pasajeros.

En el caso de la Epmmop, de $48 millones de presupuesto, un 78% proviene de las arcas públicas. Por su parte, la Empresa de Transporte (EPMTP) cuenta con $47,4 millones y un 59% de esa cifra llega desde el Municipio.

Según un informe del Observatorio de Gasto Público, “El Municipio de Quito asume y subsidia más del 52% del presupuesto que requiere el sistema de transporte integrado de la ciudad”, cita.

La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros EPMTP registró pérdidas por segundo año consecutivo. En 2017, el déficit fue de USD 2,2 millones; y, en 2018 el saldo en contra fue de USD 453.863.

En ambos casos, las asignaciones municipales son superiores a los fondos que generan. Dicho de otra forma, son empresas que desde ya se anticipa un cierre a pérdida.

“El Municipio podría alegar que son empresas que no reciben pago por servicios como la Empresa de Agua y por eso deben recibir fondos públicos, pero no hay que dejar de lado que son empresas después de todo, no secretarías o ministerios, si no generan ingresos es porque su modelo de negocio está mal planteado”, comenta el Romero.

Fuente: La Hora