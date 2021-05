1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 21 Mayo 2021

Guillermo Abad, secretario de Movilidad, ratificó que desde el 21 de mayo se retoma el plan “Hoy No Circula” con restricciones de circulación de cuatro placas por día. Indicó que la medida se adopta porque la libre movilidad no le dio ningún resultado positivo a Quito. Los tiempos de desplazamiento tanto en transporte particular como público se duplicaron.

Explicó que los lunes no podrán circular los vehículos con placas 0, 1, 2 y 3; los martes las 2, 3, 4 y 5; miércoles 4, 5, 6 y 7; jueves 6, 7, 8 y 9; y los viernes 0, 1, 8 y 9. Los feriados podrán circular las 24 horas del día todas las placas.

La restricción por placa vehicular será de lunes a jueves de 06:00 a 20:00, el viernes la restricción por placa es desde las 06:00 hasta las 23:00 para evitar desplazamientos de fines de semana. De igual forma, desde las 23:00 del viernes hasta las 06:00 del sábado hay restricción total de movilidad para vehículos particulares.

El sábado de 06:00 a 23:00 hay libre movilidad; desde las 23:00 del sábado hasta las 06:00 del domingo hay restricción total de movilidad de vehículos particulares. Desde las 06:00 del domingo en adelante, incluido el lunes 24 de mayo, que es feriado hay libre movilidad.

Sánchez: no han existido presiones a asambleístas para votar con la mayoría

Informó que desde el 21 de mayo los salvoconductos suspendidos se vuelven a activar, todas las exoneraciones se mantienen y se habilita además la página https://pam.quito.gob.ec para ingresar a la opción “Salvoconductos” para citas médicas, traslados al aeropuerto o para el sector del turismo.

Todos los turnos para la Revisión Técnica Vehicular (RTV) vacunación o para sacar licencia son válidos para movilizarse en horas de restricción.

Puntualizó que el perímetro de restricción por placa comprende solo la zona urbana, es decir que las parroquias rurales y valles no están sometidos a la restricción. Sin embargo, en horarios de restricción total que van de 06:00 a 23:00, la medida se aplica en todo el Distrito Metropolitano de Quito.