Viernes, 07 Mayo 2021

Los dirigentes aseguran que no pueden salir a trabajar por falta de recursos. La crisis sanitaria, la falta de recursos y los precios de los combustibles están entre sus razones.

Desde este lunes, la transportación urbana, intracantonal, combinada y rural que opera en Quito suspenderá sus actividades. Los dirigentes de este sector aseguran que no es un paro, ni rebeldía, sino que están impedidos de salir a laborar por falta de recursos, por la crisis sanitaria, por falta de atención de las autoridades, por el incremento de los precios de combustibles, entre otros factores.

José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte del Distrito, manifestó que el incremento en el precio de los combustibles representa un promedio de 300 dólares mensuales de egresos extra por bus, y en Quito un millón de dólares “que sale de las arcas de los trasportistas”.

Rechazó también la gestión del Municipio en relación a la asignación de rutas y frecuencias a través de concurso público violando, dijo, la Ley de Tránsito. “Al no tener ningún apoyo de las autoridades nacionales y locales, frente a las necesidades económicas para poder operar; los propietarios y socios manifestamos que, por falta de recursos, a partir del lunes 10 de mayo se dejará de presentar servicio”, manifestó Santamaría.

Jorge Espín, gerente del corredor central norte, agregó que mientras se evidencia un incremento de más de 40% en el precio del combustible, el sector se ve obligado a laborar únicamente con un aforo del 50%, debido a las medidas de restricción por la pandemia.

Mientras que la gerente del Consorcio Sur Occidental, Johana Romero, dijo que la tasa de rentabilidad del transporte no cubre los costos operativos y las autoridades no han dado solución a una problemática económica, que no solo afecta a su sector, sino a la población del general, a lo que se suma que no han sido contemplados en el plan de vacunación contra el Covid-19. “Nosotros brindamos un servicio a la ciudadanía, nuestros conductores se encuentran en primera línea, pero no han sido considerados para la vacunación y hemos perdido vidas valiosas”.

Los dirigentes aseguraron que la duración de la suspensión de actividades depende de la atención que brinden las autoridades a sus planteamientos.