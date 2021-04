1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 30 Abril 2021

La Corte de Justicia de Pichincha consideró que hubo razones suficientes para pasar a la siguiente instancia para los 14 procesados por el caso de las pruebas PCR.

Los días para el alcalde de Quito, Jorge Yunda, son cada vez peores. Esta madrugada, tras una audiencia preparatoria que duró cinco días de manera telemática, el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhaya, lo llamó a juicio por presunto peculado. También fueron llamados los otros 13 procesados en el caso de la compra irregular de pruebas PCR contra el covid-19.

La propia Fiscalía confirmó la información, a través de sus redes sociales. “La Fiscalía presentó más de 80 elementos de convicción para sustentar su dictamen acusatorio”, publicó la entidad.

Sin embargo, el Juez no aceptó el pedido de dictar prisión preventiva contra el funcionario, quien podrá defenderse en libertad.

Según la investigación, el alcalde capitalino conoció perfectamente el proceso de contratación y preparó las condiciones para que el entonces secretario metropolitano de Salud, Lenín Mantilla, hoy prófugo de la justicia, suscribiera un contrato con Salumed S.A., por 4’226.880 dólares para la adquisición de reactivos PCR. El Alcalde habría eliminado, así, los techos máximos de contratación establecidos con anterioridad para compras públicas, que era de 2,9 millones de dólares y facilitado un perjuicio al Estado. Además, dispuso la obligatoriedad de que se le comunicaran todos los pormenores de este proceso de contratación, con lo que se configuraría en delito de peculado, del que Yunda habría tenido conocimiento.

A Mantilla se le señala como autor directo del delito, mientras que a Linda Guamán, asesora del Alcalde, como coautora, ya que habría tenido conocimiento de que las pruebas no cumplían con las especificaciones del contrato y aun así habría ejecutado las disposiciones del Alcalde. A Ximena Abarca, secretaria de Salud en funciones, también le responsabiliza en el grado de coautora.

Abogados inconformes

La primera reacción de Yunda se dio a través de Twitter. “Tras una jornada de más de 14 horas de audiencia, el Juez ha resuelto llamarme a juicio, a pesar de que mi defensa evidenció a lo largo del proceso que no existe peculado alguno. Estamos listos para demostrarlo en juicio”, escribió.

Las defensas de los procesados también protestaron enérgicamente a través de sus redes sociales, principalmente debido a la hora en la que se produjo la resolución. Bordeando la medianoche de ayer, al terminar la audiencia, el Juez dijo que se retiraría unos minutos a deliberar. Sus ‘minutos’ se transformaron en unas cuatro horas, por lo que la decisión fue anunciada cerca del amanecer de hoy.

Eso generó las críticas. Juan Pablo Albán, abogado del Alcalde, escribió en Twitter: “En resolución relámpago, que evoca al Juez Paredes en el caso ‘chucky7’ se llama a juicio a los 14 procesados sin análisis de sus argumentos de defensa”.

Por su parte, María Dolores Miño, abogada de la científica Linda Guamán, calificó a estas actuaciones como un sainete: “El juez Jhayya no motivó su auto de llamamiento a juicio. No solo no individualizó su decisión, sino que no tomó en cuenta ningún argumento esgrimido por los procesados. Solo se refirió a lo dicho por Fiscalía”.