Jorge Yunda, alcalde Quito

Detalles Publicado el Miércoles, 21 Abril 2021

“El confinamiento total no es posible en nuestra realidad y economía porque cientos de miles de personas viven del día a día y si no trabajan un día no comen, por eso apelamos a las medidas equilibradas, intermedias y sobre todo a la conciencia ciudadana que no debe esperar que las autoridades tomen medidas drásticas si todos podemos apoyar”, manifestó el alcalde de Quito, Dr. Jorge Yunda Machado, ante la posibilidad de un nuevo confinamiento por días en la capital.

“La situación del sistema sanitario de Quito es muy grave, muy delicada, no entiendo por qué a estas alturas seguimos desarticulando fiestas clandestinas, eventos deportivos; la gente no tiene la conciencia de ver cómo hay más de 100 personas esperando camas UCI que no hay”, señaló.

Remarcó que la declaratoria de un estado de excepción no es competencia municipal sino del gobierno central, pero se apoyarán todas las medidas que con equilibrio permitan bajar la ocupación hospitalaria y seguir reactivando la frágil economía de la ciudad, con todas las medidas de bioseguridad.

En este contexto, la Secretaría Metropolitana de Salud informó que hasta el 18 de abril existían 116 153 casos confirmados de COVID-19 en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y 2365 personas fallecidas.