1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 12 Abril 2021

El secretario de Movilidad del DMQ, Guillermo Abad, explicó que el nuevo horario del “Hoy No Circula” regirá de lunes a viernes, en los horarios de 05:00 a 22:00, y agregó que la restricción de vehículos particulares será de lunes a domingo, desde las 22:00 hasta las 05:00 del siguiente día.

Precisó que esta implementación busca evitar las movilizaciones que podría; añadió que la disposición se aplicará de acuerdo al último dígito de placa. Es decir, de la siguiente forma:

– Lunes: No circulan 0,1,2,3

– Martes: No circulan 2,3,4,5

– Miércoles: No circulan 4,5,6,7

– Jueves: No circulan 6,7,8,9

– Viernes: No circulan 0,1,8,9

– Sábado: Libre circulación

– Domingo: Libre circulación

Por otro lado, explicó que la actualización de la tarifa de transporte en el Distrito Metropolitano de Quito depende del cumplimiento del 100% de los parámetros de calidad del servicio establecidos en la Ordenanza 017, así como en la adenda a los contratos que tienen las operadoras de transporte.

“Ahora con la Ordenanza y con la adenda, un requisito indispensable para la actualización de la tarifa es que los buses cuenten con estos dispositivos a bordo. Esto nos permite controlar, en tiempo real, en línea a las operadoras y a cada uno de los buses”, mediante la plataforma MovilizateUIO, dijo Abad.

Al momento la plataforma verifica y fiscaliza información de las 60 unidades de la compañía Guadalajara y de 400 buses que están pasando información, a los que todavía no se les puede actualizar la tarifa, pues deben cumplir ciertos requisitos.

La plataforma MovilizateUIO mide excesos de velocidad, apertura y cierre de puertas en lugares no autorizados, maniobras y frenadas bruscas, colisiones, en esta también se indica el nombre del conductor, su capacitación, el aforo del autobús, sobre esto el software califica sobre la base de la calidad del servicio que son parte de la adenda.

Abad resaltó que “este es un paso importante para las operadoras de transporte que están demostrando que sí pueden ir al cambio y esta operadora modelo servirá de ejemplo para que otras empiecen a emular esta práctica de implementación de parámetros de servicio”,

Añadió que esto es bueno también para la ciudad y los usuarios, pues se cuenta con una operadora que está siendo monitoreada por la Secretaría de Movilidad, a través de una plataforma tecnológica que permite recoger todas las incidencias que reporten las unidades de transporte.