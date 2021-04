1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 09 Abril 2021

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, denunció la tarde de este jueves que realizaron un allanamiento en la casa de su padre, quien es un adulto mayor de 80 años en recuperación de COVID-19.

A través de Twitter indicó que "como no encontraron nada le dijeron que se equivocaron de casa, salieron diciendo entre ellos 'no hay conejos no hay gallos', luego dijeron que buscaban una mujer secuestrada". Ante esto, el burgomaestre pidió el cese de la "persecución".

Allanaron la casa de mi padre, adulto mayor de 80 años en recuperación de COVID, como no encontraron nada le dijeron que se equivocaron de casa, salieron diciendo entre ellos “no hay conejos no hay gallos” luego dijeron que buscaban una mujer secuestrada, basta la persecución !! — Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) April 8, 2021

Al respecto, la Fiscalía General del Estado este viernes que, luego de verificar la información con las unidades institucionales correspondientes y con la Dirección Nacional de la Policía Judicial, determinaron que no se registran diligencias realizadas en el domicilio del señor Luis Y., padre del alcalde del Distrito Metropolitano de Quito.

Instan a la opinión pública a informarse a través de cuentas y canales oficiales, y rechazan "cualquier intención de politizar las investigaciones penales en curso".

Yunda está siendo actualmente procesado por el presunto delito de peculado en la compra de 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19. (PMB)

#URGENTE | #Pichincha: Respecto a un supuesto allanamiento realizado al domicilio de Luis Y., padre del alcalde Jorge Y., procesado por el presunto delito de peculado en la caso #PruebasPCRQuito, #FiscalíaEc informa (Comunicado) ⬇️ pic.twitter.com/tMvUW5MD4R — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 9, 2021