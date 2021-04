El Universo de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 05 Abril 2021

El alcalde Jorge Yunda lleva cerca de dos años en la administración del Municipio de Quito, desde su posesión el 24 de mayo de 2019. Con la filtración de supuestos mensajes de su hijo Sebastián Yunda con funcionarios municipales, algunos concejales han pedido que tome una licencia a su cargo, otros han solicitado su renuncia y otros se mantienen en que el burgomaestre tiene el legítimo derecho a la defensa. El panorama no es favorable para el alcalde Yunda: por un lado, tiene el ambiente adverso en el Concejo Metropolitano; y por otro, su situación judicial.

Actualmente afronta un juicio por presunto peculado en la compra de 100.000 pruebas para la detección de COVID-19. La etapa de instrucción fiscal terminó, y el pasado 19 de marzo Fiscalía solicitó a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que se fije día y hora para la audiencia preparatoria de juicio.

El juez provincial de Pichincha Vladimir Jhaya convocó a una audiencia para el 26 de abril a las 09:30. En esa fecha se sabrá si procede el inicio de juicio penal al alcalde y otros funcionarios municipales y si se mantendrán las medidas cautelares dictadas.

En este caso, el exsecretario de Salud Lenin Mantilla se encuentra prófugo. Otros funcionarios de la Secretaría de Salud cumplen medidas cautelares.

Yunda cumple con la presentación periódica, tiene prohibición de salida del país y desde el pasado 19 de febrero porta un grillete electrónico. El mismo día declaró que en su vida había recibido muchos reconocimientos, medallas y preseas, pero ninguno como este. “Para mí es un honor tener un grillete por salvar vidas”, añadió en una inauguración de obras.

Desde esa fecha, concejales como Bernardo Abad o Fernando Morales solicitaron al alcalde que tome una licencia hasta resolver su condición legal. Yunda respondió: “Yo tengo licencia sportman (licencia de conducir tipo B) y con esa me manejo”, afirmando que no dejaría encargado su puesto.

En la instrucción fiscal del proceso, la madrugada del 11 de marzo se realizó un allanamiento a la casa de Jorge Yunda. Una computadora y varios celulares fueron incautados. De esta operación, Fiscalía filtró el contenido de los mensajes del celular de Sebastián Yunda Yunda, hijo del alcalde, con varios funcionarios del Municipio y empresarios con los que manejaba una presunta red de contratos con distintas instituciones municipales.

Familiares y allegados

Para el concejal Bernardo Abad, en los chats encontrados en el celular de Sebastián Yunda se “visualiza que los familiares (de Yunda) estarían manejando una serie de cosas del Municipio”. El primero fue Christian Hernández Yunda: él fue asesor del alcalde y, en los mensajes, Sebastián Yunda lo trata de primo, sostiene el concejal.

Además, Abad informó que en los chats se revelan otros familiares: José Pancho Yunda y César Yunda como primos del alcalde. También nombra a Liliana Yunda, hermana del alcalde, e Isabel Yunda Pancho, madre de los dos hijos del alcalde y que “habría estado cuando se hizo el allanamiento a la casa de Jorge Yunda, no sé si vivirá con él”, dijo Abad. Sin embargo, sostiene que también revela vinculación por mensajes de Sebastián Yunda solicitando cierto tipo de pagos a su mamá.

Liliana Yunda, hermana del alcalde, es la presidenta de la Unidad Patronato San José. En Twitter explicó que su posesión no se trató de un caso de nepotismo, “este cargo le corresponde a la esposa del alcalde (…) y Jorge no es casado, entonces me designó por ser su hermana”, publicó.

El 3 de junio de 2020 se detuvo a Sofía Ruiz, asesora del exgerente de la EPMAPS Guido Andrade, en la investigación por supuesto delito de peculado por el sobreprecio en la compra de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19. Ruiz es familiar del vicealcalde Santiago Guarderas y esposa de Christian Hernández, antes mencionado por su vínculo con Yunda.

Por su parte, el alcalde publicó el 23 de junio en Twitter un documento que certifica que no se encontró a ningún familiar de cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad en la administración municipal.

En primera instancia, Jorge Yunda dijo que él continuará trabajando hasta el último día de su período porque no se le ha encontrado nada. Sobre los mensajes del celular de Sebastián Yunda declaró: “No voy a poner la mano absolutamente en el fuego por nadie, ni por familiares, ni amigos, ni compadres, ni funcionarios”.

Sin embargo, días después emitió un comunicado diciendo que “como padre confío en el actuar de mi hijo (…); deberá probarse que los presuntos chats que circulan son reales”.

Sin embargo, dos días antes, despidió a los asesores de su despacho Cinthya Puga, Christian Acaro y al director metropolitano de Informática, Carlos Poma. Además, aceptó la renuncia de Diego Jara, quien estaba a cargo de la Secretaría de Cultura. Funcionarios municipales involucrados en los mensajes de su hijo.

Sobre el tema, el concejal Fernando Morales dijo que existe un manejo discrecional de la ciudad, con el entorno familiar, y que debe ser cambiado. “Alcalde, no hay que ser cínicos con la ciudad, no se les puede seguir engañando a los quiteños”, añadió. Además, solicitó que presente la renuncia a su cargo con una disculpa pública, como acto de responsabilidad.

Junto con Morales, son seis los concejales que en la última semana han solicitado a Yunda que renuncie a su cargo.

Por su parte, el alcalde se dedicó a inaugurar obras de pavimentación y mencionó a los medios que “si alguien quiere mi puesto, que gane en las elecciones”.

Intento de remoción

Para una posible remoción, el concejal Fernando Morales explicó que se necesita que un ciudadano presente un documento bien estructurado, con sustento legal. Este pedido llega a la Comisión de Mesa, que es la que trata y califica los pedidos de remoción contra el alcalde o alguno de los concejales.

Esta Comisión de Mesa estará conformada por Fernando Morales, Santiago Guarderas, Mónica Sandoval y otro concejal (tomando en cuenta que su cuarto integrante es el alcalde y tendría que excusarse). Para la designación del cuarto concejal en dicha comisión se llamará a una sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano.

El colectivo denominado Quito Unido presentó la semana pasada un documento en el que se solicita la remoción de Jorge Yunda. Este deberá ser verificado y contar con el sustento legal antes de ser ingresado.

Después del conocimiento de la Comisión de Mesa y descargo de las partes, en cinco días se emitirá una resolución, que se pondrá en conocimiento del Concejo Metropolitano. En esta instancia se necesitarán 14 votos de los 21 concejales para dar paso a la remoción del alcalde.

Varios concejales apoyan un proceso de remoción. Sin embargo, hasta la fecha, no existe una mayoría entre las curules del Concejo.

En el Concejo Metropolitano se han formado dos bandos, a favor y en contra de la administración del alcalde Jorge Yunda. Estos forman una mayoría que, por el momento, no accedería a una remoción del alcalde.

Concejales a favor de Yunda Partido organización política

Soledad Benítez - Alianza País Luis Robles - Alianza País Juan Carlos Fiallo - Alianza País Brith Vaca - Alianza País Orlando núñez - Alianza País Blanca Paucar - Alianza País Mónica Sandoval - Alianza País Luis Reina - Alianza País Gissela Chalá - Alianza País Marco Collaguazo - Unión Ecuatoriana René Bedón - Unión Ecuatoriana

Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito, pertenece al mismo partido con el que Yunda alcanzó la alcaldía. Sin embargo, ha sido muy crítico durante su administración. El pasado 26 de marzo los tres concejales del partido Unión Ecuatoriana publicaron un comunicado de rechazo a la intromisión de familiares, amigos y allegados a funcionarios municipales. Además, solicitaron a la Contraloría General del Estado y Fiscalía investigar de inmediato para el esclarecimiento de los hechos.

Ante el pedido de entrevista en dos ocasiones, el vicealcalde respondió: “Disculpe estoy fuera de la ciudad”.

En el segundo bando, en contra de la administración realizada hasta la fecha, se encuentran los concejales que han solicitado la renuncia del alcalde o una licencia hasta que arregle su situación judicial.

Concejales en contra de Yunda Partido organización política

Bernardo Abad - Izquierda Democrática Analía Ledesma - Izquierda Democrática Andrea Hidalgo - Izquierda Democrática Mario Granda - Izquierda Democrática Juan Manuel Carrión - Concertación Omar Cevallos - Concertación Fernando Morales - Concertación Luz Elena Coloma - CREO Eduardo del Pozo - CREO

Esto deja un resultado parcial de once concejales a favor de Yunda y nueve concejales en contra, a la espera de la posición del vicealcalde Santiago Guarderas.

La concejala Analía Ledesma manifestó que sugiere al alcalde la renuncia: “Los últimos hechos son bochornosos y forman una serie de escándalos”. Además, pide la separación del presidente de Quito Honesto y una veeduría ciudadana como lo establece el Código Municipal.

Como presidenta del directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios (EPMSA), enfatizó que no tenía conocimiento del video que realizó el hijo del alcalde, Sebastián Yunda, con su grupo musical en la pista del aeropuerto Mariscal Sucre. Así que decidió poner su renuncia a este puesto.

El concejal Omar Cevallos se unió al pedido de renuncia. Su razón se sustenta en que, “al margen de todo lo que investigue Fiscalía y el debido proceso que se debe llevar, la administración de Quito no ha sido la mejor”.

Para una revocatoria, el proceso es más largo. Se necesita la recolección de firmas, aprobación y verificación de aquellas firmas y que, por medio de la votación en una consulta popular, los ciudadanos decidan la permanencia o no del alcalde, explicó Cevallos.

La concejala Andrea Hidalgo exhortó al alcalde a que tome licencia para que se defienda legalmente. “El tiempo que nuestra ciudad requiere para su administración, para atender y solucionar los problemas, es de largas horas de trabajo”, dice un comunicado en sus redes sociales.

El concejal Eduardo del Pozo primero pidió que Jorge Yunda tome una licencia para que resuelva su situación judicial; pero luego exigió su renuncia.

“Podemos no tener los votos, pero, si la justicia es lo suficientemente ágil y expedita, podemos llegar a que máximo en tres o cuatro meses se pueda llegar a una sentencia definitiva”, dijo Del Pozo.

La concejala Luz Elena Coloma expresó que el tema político afecta a la administración de la ciudad y que, por delicadeza, el alcalde debe renunciar. Sobre la remoción, dijo que no se aventura a pronosticar la votación en el Concejo.

El pasado martes 30 de marzo, la sesión del Concejo Metropolitano no completó el cuórum necesario. Solo 9 de los 21 concejales estuvieron presentes. Se tenía previsto conocer el informe de la Empresa Metropolitana Metro de Quito y el estado del río Monjas, y acciones programadas, entre otros. Finalmente, no se llevó a cabo.

La concejala Brith Vaca señaló que está sorprendida por cómo “supuestos medios acceden a información de Fiscalía y se amplifican noticias sin un documento oficial”. La situación que vive el alcalde es puntual y jurídica, y deberá contar con el debido proceso, informó. “Yo no estoy para seguirle el show a nadie, y la renuncia o la licencia es decisión de cada uno, no se le puede pedir”, añadió la concejala. Sobre la razón de no presentarse a la sesión del Concejo Metropolitano, expresó que “justamente fue por no continuar con el show que se iba a dar”.

Por su parte, el concejal Luis Reina pidió que la Fiscalía diga lo que ha encontrado, que profundice la investigación y que dé a conocer a los demás. “Yo no puedo dar por hecho lo que publica un medio que tiene supuestamente un privilegio de obtener información, al igual que tienen los que se saltan la fila para vacunarse”, añadió sobre los presuntos mensajes encontrados en el celular del hijo del alcalde y filtrados por Fiscalía.

El concejal Juan Carlos Fiallo acotó que, como bloque de la Revolución Ciudadana, no tienen la capacidad de decidir sobre el cuórum, ya que solo lo conforman ocho personas, y que “tendenciosamente se dijo que no permitieron que se lleve a cabo la sesión de Concejo Metropolitano”.

También señaló que existen problemas más grandes en la ciudad que no han sido tomados en cuenta, como la situación hospitalaria en Quito, y que no acudieron “porque estaban analizando los planes a proponer para enfrentar a la pandemia en la capital”.

Hechos clave en la administración de Jorge Yunda

Varios actos en la administración del alcalde han restado credibilidad a su cargo, aunque hasta el momento responde que permanecerá al frente de su puesto hasta el último día, y que, quien quiera su puesto, que gane en las elecciones.

24 de marzo de 2019: Jorge Yunda gana las elecciones a alcalde de Quito con el 21,35% de los votos.

Yunda ganó las elecciones con el partido político Unión Ecuatoriana. El vicealcalde Santiago Guarderas también llegó con la misma casa política, y como segunda vicealcaldesa fue designada Gissela Chalá, de Alianza País. Los candidatos para alcalde que perdieron la contienda fueron Luisa Maldonado, en segundo lugar, con el 18,44%; en tercer lugar, Paco Moncayo, con el 17,74%; y en cuanto lugar, César Montufar, con 17,05%.

Del 2 al 13 de octubre de 2019: en el paro nacional, Yunda declaró no estar a favor de ningún bando.

En el paro nacional ocasionado por el incremento a los combustibles, Yunda declaró que no participó en apoyo de ninguno de los dos bandos enfrentados. Luis Vivanco, cofundador de La Posta, publicó en Twitter que el alcalde solicitó el coliseo Rumiñahui para el ingreso de los manifestantes. Sin embargo, Yunda lo negó. Después, fue llamado por la Fiscalía a rendir su versión tras ser denunciado por presunto delito de omisión de funciones.

17 de marzo 2020: inicio del estado de excepción por la pandemia de coronavirus.

Al inicio de la pandemia de coronavirus, el COE nacional de aquel entonces emitió resoluciones en todo el país. El confinamiento para todo el territorio se desarrolló en medio de una crisis por la cantidad de fallecidos por COVID-19 y el manejo de los cuerpos en Guayaquil. Por su parte, Jorge Yunda apareció con un plan para el manejo de los cuerpos en caso de existir mayor número de fallecidos.

20 de abril de 2020: llegada de las primeras pruebas para detectar COVID-19 adquiridas por el Municipio de Quito.

La noche del lunes 20 de abril llegaron 100.000 pruebas para detección de COVID-19 a Quito, las que empezaron a aplicarse en brigadas de la Secretaría de Salud y acompañadas por el alcalde Yunda. Actualmente, es el caso que envuelve al alcalde y a funcionarios de la Secretaría de Salud, por un presunto peculado en su adquisición. El exsecretario de ese entonces, Lenin Mantilla, se encuentra prófugo.

2 de junio de 2020: Yunda denunció un ataque digital a la EPMAPS.

Una transferencia eliminó de las cuentas de la EPMAPS $ 1,3 millones. El Banco Central del Ecuador (BCE) informó que logró detener un pago por un valor de $ 671.617, que fueron nuevamente acreditados a la entidad local. Otro monto fue bloqueado antes de ser acreditado y $ 100.000 llegaron a cuentas en Hong Kong. El alcalde denunció un ataque digital a las cuentas de la empresa municipal, sin embargo, el BCE mediante un comunicado negó que se haya tratado de un hackeo.

3 de junio de 2020: funcionarios de la EPMAPS fueron detenidos por presunto sobreprecio en la adquisición de equipos de bioseguridad.

El proceso de compra con posible sobreprecio para la adquisición de mascarillas, gafas y trajes de protección para la EPMAPS no se llevó a cabo. La empresa Silverti era la acreedora de un contrato por $ 167.920 más IVA. La misma empresa estaba siendo investigada por la venta de fundas para cadáveres con supuesto sobreprecio en Guayaquil. Sin embargo, el exgerente de la empresa Guido Andrade y su asesora Sofía Ruiz fueron detenidos para investigaciones.

8 de enero de 2021: sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano que decidía el modelo de gestión para la operación del Metro de Quito fue suspendida por abandono del alcalde.

El vicealcalde Santiago Guarderas tuvo que suspender la sesión ante el descontento de los concejales. En esta reunión se exponía el modelo de gestión para la operación y mantenimiento del Metro de Quito. El exgerente del Metro de Quito Edison Yánez promovía una alianza estratégica, sin embargo, no era jurídicamente factible. Yánez renunció días después y las críticas recayeron sobre el alcalde como presidente del directorio de aquella empresa.

16 de febrero de 2021: Jorge Yunda fue imputado por presunto peculado en la adquisición de pruebas para la detección de COVID-19.

Al día siguiente se colocó un grillete electrónico en la pierna de Jorge Yunda, además se prohibió su salida del país y se ordenó su presentación periódica ante la autoridad judicial. La Fiscalía declaró que encontró los elementos suficientes para vincular al burgomaestre por presunto peculado en la compra de 100.000 pruebas PCR a un costo de $ 4,2 millones. Las pruebas resultaron ser RT LAMP y el contrato no estipula este tipo de pruebas.

11 de marzo de 2021: se allanó la casa del alcalde de Quito en el proceso de presunto peculado.

La madrugada del jueves 11 de marzo, una computadora y varios celulares fueron incautados por funcionarios de la Fiscalía en la casa de Jorge Yunda. De este allanamiento, se filtraron supuestas conversaciones del celular de su hijo Sebastián Yunda con funcionarios del Municipio y empresarios.

1 de abril de 2021: inicio de investigación previa a Sebastián Yunda.

Fiscalía notificó al hijo del alcalde sobre el inicio de la investigación previa por delincuencia organizada. En el comunicado sostienen que la notificación se da “con la finalidad de que ejerza su derecho a la defensa”. Un agente investigador fue designado para que ubique y notifique en el plazo de ocho días a Sebastián Yunda. (El Universo)